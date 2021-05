Guida al Maggio dei Monumenti 2021 a Napoli con tanti eventi all’aperto, visite guidate e grandi mostre

© Napoli da Vivere

Ritorna con tanti eventi in presenza il Maggio dei Monumenti a Napoli per farci riscoprire la bellezza della città, della sua arte e dei suoi angoli nascosti. Un programma molto ricco tutto da scoprire con oltre 150 passeggiate e visite in città, mostre e eventi speciali. Una guida per orientarsi nella 27^ edizione della grande manifestazione cittadina

Inizia a Napoli la XXVII esima edizione del Maggio dei Monumenti, la storica manifestazione che si accompagna alla primavera in città: in questi difficili periodi il “Maggio” ritorna per farci riscoprire la bellezza della città di Napoli, della sua arte e dei suoi angoli nascosti. Una edizione che si svolgerà con tantissimi eventi in presenza e non in streaming come lo scorso anno.

Un programma molto ricco con tanti eventi all’aperto e nel rispetto delle norme vigenti che propone ben 150 passeggiate e visite in città con tanti itinerari tra classici e innovativi per accompagnare i partecipanti in un vero trekking urbano alla scoperta della città.

Poi mostre, eventi speciali, eventi organizzati da varie associazioni e tanti eventi organizzati da associazioni. Tra gli eventi speciali ci sarà lo svelamento, il 19 maggio, del dipinto restaurato di Porta San Gennaro di Mattia Preti.

Non mancheranno anche degli spettacoli teatrali sulle terrazze di Castel dell’Ovo di compagnie sostenute con il progetto Hearth Ecosystem of Art and Theatre, e l’evento IN-CHIOSTRO che si terrà al Chiostro di San Domenico Maggiore con due sabati dedicati al reading e alla presentazioni di libri.

Le mostre in città per il Maggio dei Monumenti

Non mancheranno anche alcune interessanti mostre che si terranno in città per il Maggio dei Monumenti 2021 tra cui le seguenti:

Aperture dei monumenti della Cultura del Comune di Napoli

Saranno visitabili con ingresso libero o a pagamento alcuni siti monumentali gestiti dal Comune di Napoli previo prenotazione obbligatoria all’indirizzo ufficiale

Maschio Angioino – Castel Nuovo , via Vittorio Emanuele III Lun-Sab 8.30-18.30 (ultimo ingresso 17.00) / Domenica 8.30-14.30 (ultimo ingresso 13.00) 0817957701/03

, via Vittorio Emanuele III Lun-Sab 8.30-18.30 (ultimo ingresso 17.00) / Domenica 8.30-14.30 (ultimo ingresso 13.00) 0817957701/03 Castel dell’Ovo , via Eldorado 3 – Lun-Sab 9.00-20.00 ultimo ingresso 19.00/Dom 9.00 – 18.30 ultimo ingresso 17.00 – 0817956180

, via Eldorado 3 – Lun-Sab 9.00-20.00 ultimo ingresso 19.00/Dom 9.00 – 18.30 ultimo ingresso 17.00 – 0817956180 Convento di San Domenico Maggiore , vico San Domenico, 18 – Lun-Sab 9.00-18.30 /1° maggio e Domenica ore 9.00-14.30 – 0817956166

, vico San Domenico, 18 – Lun-Sab 9.00-18.30 /1° maggio e Domenica ore 9.00-14.30 – 0817956166 Real Casa Santa dell’Annunziata – via Annunziata, 34 – Lun-Sab 8.00-17.00 – 081289032

via Annunziata, 34 Lun-Sab 8.00-17.00 – 081289032 PAN| Palazzo delle Arti Napoli , via dei Mille 60 – Lun-Ven 9.30-20.30 (ultimo ingresso 19.30) / Sab-Dom 9.30-21.30 (ultimo ingresso 20.30) – 0817956180

, via dei Mille 60 – Lun-Ven 9.30-20.30 (ultimo ingresso 19.30) / Sab-Dom 9.30-21.30 (ultimo ingresso 20.30) – 0817956180 Chiesa di San Severo al Pendino , via Duomo 286 – Lun-Ven 9.00-14.30 – 0817956423

, via Duomo 286 – Lun-Ven 9.00-14.30 – 0817956423 Casina Pompeiana in Villa Comunale, via Riviera di Chiaia – Lun-Ven 10.00-13.00/15.00-20.00 / Sab-Dom 10.00-20.00 Ingresso solo con visita alla mostra KLIMT 0812482200

Tantissime visite guidate in città

Fittissimo ogni fine settimana, ma anche in altri giorni, il programma delle visite guidate che si terranno in città. Di seguito il programma completo (alla data odierna e in continuo aggiornamento) suddiviso per giorno di tutte le visite guidate: per ogni visita bisogna contattare l’associazione organizzatrice.

Green Cloisters Route un viaggio alla scoperta del verde nei chiostri cittadini

Una iniziativa interessante per il Maggio dei Monumenti 2021 organizzata dal Premio Green Care con le Passeggiate nel verde cittadino proposte ai cittadini ed ai turisti ma anche a guide turistiche e tour operator, Un’iniziativa da non perdere

Il programma completo del Maggio dei Monumenti 2021 e i suoi aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata