Sisma 80: le foto dei grandi fotografi in mostra a San Domenico Maggiore a Napoli

Una mostra fotografica con le immagini dei grandi fotografi dell’epoca sul terremoto del 1980 riapre alle visite il Convento di San Domenico Maggiore

Dal 12 febbraio al 31 marzo 2021 nel Convento di San Domenico Maggiore a Napoli, che riapre alle esposizioni per l’occasione, si terrà la mostra SISMA80 – 23 novembre ore 19:34, un progetto fotografico promosso dal Comune di Napoli in occasione dei 40 anni del terremoto del 1980.

Rimandata per l’emergenza in corso la mostra ci propone le straordinarie testimonianze di oltre 20 fotografi che con i loro scatti ripresero una ferita che ad oggi non si è ancora rimarginata.

Più di 100 immagini di grandi fotografi dell’epoca che accorsero tra i luoghi distrutti dell’Irpinia e di tutta la Campania per una straordinaria mostra che è allestita nel Grande Refettorio del Convento di San Domenico Maggiore.

Le testimonianze di 20 fotografi che accorsero tra i luoghi distrutti

SISMA80 presenta le fotografie di tanti bravi fotografi tra cui Luciano D’Alessandro, Annalisa Piromallo, Gianni Fiorito, Mario Siano, Mario Riccio, Luciano Ferrara, Mimmo Jodice e tanti altri professionisti che accorsero nelle zone devastate di Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, Teora e Bagnoli Irpino, Balvano e non solo testimoniando il dramma e le conseguenze fino al post-terremoto.

Completa la mostra, la grande installazione dal titolo “Il Cratere Mappe Infografiche” (mt. 6×2,5) allestita nel Grande Refettorio, dove sono raccolti documenti e informazioni sul terremoto.

La mostra è visitabile fino al 31 marzo 2021 e per consentire la visita in totale sicurezza è necessario prenotare scrivendo a noos.tribunali138@gmail.com.

Sisma 80: prezzi, orari e date

Quando: dal 12 febbraio al 31 marzo 2021

dal 12 febbraio al 31 marzo 2021 Dove: Convento di San Domenico Maggiore, Vico San Domenico Maggiore 18, Napoli

Convento di San Domenico Maggiore, Vico San Domenico Maggiore 18, Napoli Orari : dal lunedì al venerdì – dalle ore 10.00 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 18.00).

: dal lunedì al venerdì – dalle ore 10.00 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 18.00). Prezzo biglietto: ingresso solo su prenotazione obbligatoria a noos.tribunali138@gmail.com.

ingresso solo su prenotazione obbligatoria a noos.tribunali138@gmail.com. Contatti e informazioni: SISMA 80

