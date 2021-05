Frida Kahlo in mostra al Pan di Napoli con “Ojos que no ven corazón que no siente”

Sarà al Pan di Napoli la prima città della mostra evento su Frida Kahlo dal titolo “Ojos que no ven corazón que no siente” una particolare mostra fotografica e multimediale che ci svelerà la straordinaria vita della grande artista messicana

Lunedì 3 maggio 2021 apre al pubblico al Pan, il Palazzo delle Arti di Napoli, una mostra su Frida Kahlo dal titolo Ojos que no ven corazón que no siente proposta dalla Frida Kahlo Corporation che ha scelto Napoli come prima città della mostra evento.

Al Pan, il Palazzo delle Arti un’esposizione che ci svela uno sguardo intimo e privato sull’artista più conosciuta del Messico e che viene portata per la prima volta in Europa facendoci conoscere selezione unica di fotografie e lettere che svelano momenti della vita di Frida Kahlo.

Una mostra fotografica e multimediale che indaga tutte le fasi della vita dell’artista, partendo dall’infanzia, seguita dalla giovinezza dove esplode la sua ribellione e si veste da uomo, all’incontro con l’amore e con Diego Rivera fino alla sua sfortunata morte.

Una mostra fotografica e un’esperienza multimediale

In mostra anche rarissimi scatti inediti e poi le lettere scritte da Frida Kahlo, che ci faranno scoprire dettagli della sua vita e del momento: non mancherà un documentario di Sky Arte dal titolo “Artists in Love”. Nel percorso anche ricostruzioni degli ambienti cari all’artista, dalla camera da letto allo studio di Casa Azul e poi abiti e monili che esibiva spesso.

Nella mostra anche un’area immersiva multimediale che trasporta e fa immergere il pubblico nel mondo di Frida Kahlo in un viaggio emozionale particolare.

La mostra è prodotta da Next Exhibition, curata da Alejandra Lopez, con il patrocinio dell’Ambasciata del Messico, del Consolato del Messico a Napoli, in collaborazione con il Comune di Napoli e organizzata da Alta Classe Lab, con Next Exhibition, Fast Forward e Next Event.

Frida Kahlo Ojos que no ven corazón que no siente: prezzi, orari e date

Quando: dal 3 maggio all’11 luglio 2021

dal 3 maggio all’11 luglio 2021 Dove: Pan, il Palazzo delle Arti Napoli via dei Mille 16 Napoli, Indicazioni stradali per il PAN

Pan, il Palazzo delle Arti Napoli via dei Mille 16 Napoli, Indicazioni stradali per il PAN Orario: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 20.00 e il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 21.30.

tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 20.00 e il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 21.30. Prezzo biglietto: intero 14 € +1,50€ di prevendita. Ridotto (over 65, under 12, partner convenzionati, studenti universitari): 12 €, il ridotto gruppi/cral (10 persone): 10 €, il ridotto scuole (10 alunni): 8 euro. Per le normative vigenti non è possibile acquistare il biglietto al botteghino. I biglietti sono disponibili anche su TicketOne , acquistali online .

intero 14 € +1,50€ di prevendita. Ridotto (over 65, under 12, partner convenzionati, studenti universitari): 12 €, il ridotto gruppi/cral (10 persone): 10 €, il ridotto scuole (10 alunni): 8 euro. Per le normative vigenti non è possibile acquistare il biglietto al botteghino. . Contatti e informazioni: previste misure di sicurezza descritte sul sito Per ulteriori informazioni/prenotazioni gruppi è possibile contattare la biglietteria della mostra al numero 081/2482200 o al 339/3194813; oppure scrivere all’indirizzo e-mail: biglietteria@fridakalonapoli.it

