In Tre Round: nel Museo di Pietrarsa uno spettacolo teatrale con Patrizio Oliva

La grande storia di Patrizio Oliva, grande campione olimpico del pugilato, raccontata da lui stesso in un avvincente spettacolo teatrale all’Anfiteatro del Museo di Pietrarsa a Napoli

Dal 28 maggio al 6 giugno 2021 nel suggestivo scenario dell’Anfiteatro all’aperto del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli si terrà In Tre Round, uno spettacolo teatrale che vede protagonista Patrizio Oliva, uno dei più grandi pugili della boxe italiana.

In Tre Round è uno dei 30 spettacoli proposti dal festival “Racconti per ricominciare“ una rassegna, curata da Giulio Baffi e Claudio di Palma, che si terrà fino al 6 giugno in 12 straordinari monumenti e luoghi della Campania.

Gli eventi si terranno al tramonto e all’aperto e costano solo 10 euro per ricominciare a frequentare i teatri in luoghi straordinari come Villa delle Ginestre, Palazzo Reale di Portici, quello del Quisisana a Castellammare di Stabia, la Villa Comunale di Sorrento ecc.

Tra i 30 spettacoli proposti dal festival “Racconti per ricominciare” c’è anche In Tre Round in cui, sul palco dell’Anfieatro di Pietrarsa, Patrizio Oliva racconta in forma scenica la sua grande storia di grande campione olimpico del pugilato.

“Oro olimpico, titolo mondiale… certo, ma nel ring aperto di oggi voglio raccontare anche delle crisi e degli ostacoli che nella vita spesso mi hanno fatto esitare” e così inizia Patrizio Oliva la sua storia di protagonista di “In tre round” tra pugni dati e presi e le ferite della vita che lo hanno accompagnato nella sua grande crescita sportiva e umana.

Lo spettacolo teatrale che lo vedrà protagonista sarà dal 28 maggio fino al 6 giugno 2021 a Pietrarsa.

In Tre Round con Patrizio Oliva: prezzi, orari e date

Dal 28 maggio al 6 giugno 2021 ore 18 – 19,15 Dove: Anfiteatro all’aperto del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Napoli

Anfiteatro all’aperto del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Napoli Prezzo biglietto: euro 10

