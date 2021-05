Racconti per Ricominciare: spettacoli teatrali dal vivo nei luoghi più belli di Napoli e della Campania

Anche quest’anno si terrà Racconti per Ricominciare un bell’un evento diffuso che propone spettacoli dal vivo e itineranti, nei magnifici luoghi del patrimonio storico-artistico e paesaggistico del territorio campano

Dal 28 maggio al 6 giugno 2021 si terrà “Racconti per Ricominciare” un festival diffuso di percorsi teatrali dal vivo e itineranti, che si terranno in luoghi straordinari della Città Metropolitana di Napoli e della Campania, ad un prezzo simbolico di 10 euro a spettacolo.

Un evento ideato e organizzato da Vesuvioteatro.org con il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di Palma che viene riproposto per la seconda edizione dopo il successo dello scorso anno.

Racconti per Ricominciare: 9 giorni, 12 spettacoli, 12 location, 50 attori

Sono questi i numeri di Racconti per Ricominciare che per 9 giorni, dal 28 maggio al 6 giugno 2021, proporrà in 12 straordinarie location della Campania ben 12 spettacoli con 50 attori che saranno protagonisti di 28 testi teatrali, perlopiù inediti, scritti da 21 autori, italiani e non.

Tutti spettacoli che si svolgeranno prevalentemente all’aperto, per un numero limitato di spettatori e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Le straordinarie location del festival itinerante

Racconti per Ricominciare: il programma degli spettacoli

Gli spettacoli si terranno in varie location della Campania su più giorni, in linea di massima nei giorni indicati e con due spettacoli al giorno alle 18.00 e alle 19.15, ma bisogna controllare sul sito ufficiale giorni e date di ogni spettacolo.

Una curiosità: tra i tanti bravi attori anche il pugile, oro olimpico, Patrizio Oliva che sarà il protagonista di “In tre round” dal prossimo 28 maggio nel suggestivo scenario del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

VISTA SU NAPOLI – dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Sorrento – Villa Comunale

– dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Sorrento – Villa Comunale UNO NESSUNA CENTOMILA – dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Ercolano – Villa Favorita

– dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Ercolano – Villa Favorita BARBARI RESIDUI – dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Ercolano – Villa Campolieto

– dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Ercolano – Villa Campolieto 1700-2000 IL PIATTO E’ IN TAVOLA – dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Ercolano – Villa Signorini

– dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Ercolano – Villa Signorini LA DOPPIA VITA DEL FRATE – dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Casamarciano – Chiostro di Santa Maria del Plesco

– dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Casamarciano – Chiostro di Santa Maria del Plesco FAVORITE E FAVORITI – dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Castellammare di Stabia – Palazzo Reale di Quisisana

– dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Castellammare di Stabia – Palazzo Reale di Quisisana PATRIZIO VS OLIVA …in tre round – dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Portici – Museo Ferroviario di Pietrarsa

– dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Portici – Museo Ferroviario di Pietrarsa ..UN ANNO DOPO – dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Portici – Villa Fernandes

– dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Portici – Villa Fernandes INVENTARIO DI COSE PERDUTE – dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Torre del Greco – Villa delle Ginestre

– dal 28/05/2021 al 06/06/2021 – Torre del Greco – Villa delle Ginestre 100 ANNI DI BESANA – San Gennaro Vesuviano – Stabilimento Besana

– San Gennaro Vesuviano – Stabilimento Besana RADIODRAMMI – PRIMA PUNTATA – dal 28/05/2021 al 30/05/2021 – Benevento – Antico mulino pacifico

– dal 28/05/2021 al 30/05/2021 – Benevento – Antico mulino pacifico RADIODRAMMI – SECONDA PUNTATA– dal 04/06/2021 al 06/06/2021 Benevento – Antico mulino pacifico

Racconti per Ricominciare: prezzi, orari e date

Quando: dal 28 Maggio al 6 Giugno 2021

dal 28 Maggio al 6 Giugno 2021 Dove: diversi luoghi vicino Napoli e in Campania

diversi luoghi vicino Napoli e in Campania Prezzo biglietto: Intero € 10 – Ridotto under 25 / over 65 e convenzioni € 8 – Biglietto per Bella e Bestia intero 10 euro, ridotto ( fino ai 10 anni) 5 euro

Intero € 10 – Ridotto under 25 / over 65 e convenzioni € 8 – Biglietto per Bella e Bestia intero 10 euro, ridotto ( fino ai 10 anni) 5 euro Contatti e informazioni: telefono: 081 251 4145 – whatsapp: 338 406 5894 – info@vesuvioteatro.org – sito ufficiale numero limitato di posti – si consiglia di acquistare i biglietti on-line.

Foto Facebook Vesuvioteatro.org

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata