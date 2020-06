Racconti per Ricominciare: 16 giorni di spettacoli teatrali tra le location più belle della Campania

Si riparte a Napoli, in splendide località delle vicinanze e in altre zone della Campania con il Teatro dal vivo con Racconti per Ricominciare che propone tanti percorsi teatrali, itineranti e di breve durata, per un numero limitato di spettatori e per un solo artista alla volta

Un grande evento diffuso con percorsi teatrali itineranti si terrà dal 25 giugno al 12 luglio 2020 in dieci splendidi luoghi della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania.

Tanti luoghi importanti della nostra terra che accoglieranno le azioni sceniche ed i racconti di 60 attori, 6 per ogni luogo, che proporranno pezzi scelti dai grandi testi classici e moderni di teatro.

Racconti per Ricominciare proporrà ben 60 tra attori e attrici, oltre 10 autori, più di 10 luoghi di grande suggestione, 60 e più racconti, 6 città coinvolte, 16 giorni di spettacoli a prezzi speciali di euro 10 con spettacoli che si terranno dal 25 giugno al 12 luglio 2020 dalle 17.00 alle 20.00 (ultimo ingresso). Il progetto, che è stato ideato e promosso da Vesuvioteatro.org con il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di Palma.

Tanti appuntamenti dal vivo nei luoghi più belli vicino Napoli

Racconti per Ricominciare propone 16 giorni di spettacoli in 10 luoghi speciali di grande valore storico/architettonico tra cui Villa Tufarelli a San Giorgio a Cremano, il Museo Ferroviario di Pietrarsa e la Reggia a Portici, Villa Campolieto e Villa Signorini a Ercolano, Villa delle Ginestre a Torre del Greco, il Complesso Badiale Santa Maria del Plesco a Casamarciano e il Mulino Pacifico di Benevento.

In ogni luogo ci saranno 6 attori al giorno e ognuno di essi occuperà uno spazio ben definito interpretando un racconto di 15 minuti che sarà replicato in sequenza fino ad un massimo di 5 volte. Ad ogni esibizione ci potranno essere massimo 20 spettatori che, secondo un itinerario stabilito, potranno assistere in sicurezza a tutte le performance.

Gli spettacoli al Museo Ferroviario di Pietrarsa a Napoli

Non c’è purtroppo un elenco completo degli appuntamenti ma, sul sito ufficiale gli spettacoli sono organizzati per location di svolgimento. Vi diamo quelli di Pietrarsa, più vicini a Napoli e alla fine troverete il link per tutti gli altri luoghi.

Nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si terrà Offerte di Viaggio dove il viaggio viene presentato come percorso di scoperta di nuovi luoghi, degli altri, di sé e dove l’attesa preludio e già parte del viaggio.

Nelle cinque proposte drammaturgiche cinque vie di comunicazione e conoscenza: il cielo e le strade del desiderio (Le stelle), la stazione del treno della vita (Direttissimo), un asse di equilibrio (Il primo passo), un’autostrada interrotta (Chi siete?) ed un vagone su cui un toro attende il tempo della sua ultima corrida (L’ultima lettera). A tracciare linee di continuità fra queste tappe di transito dell’esistenza umana, la straordinarietà estetica e simbolica del Museo di Pietrarsa.

Per Offerte di Viaggio a Pietrarsa ci saranno:

Antonello Cossia – L’ultima lettera di Igor Esposito

Valentina Curatoli – Le stelle di Sara Sole Notarbartolo

Giovanni Del Monte – Chi siete? di Massimo Maglietta

Sergio Del Prete – Direttissimo di Dino Buzzati

Sergio Di Paola – Il primo passo di Dario Postiglione

Gli spettacoli nel Museo di Pietrarsa si terranno nei giorni:

da giovedì 25 a domenica 28 giugno 2020

da giovedì 2 a domenica 5 luglio 2020

da giovedì 9 a domenica 12 luglio 2020

con i seguenti orari 18.30 / 19 / 19.30 durata percorso: 60 min circa – max 25 spettatori a replica – prezzo d’ingresso 10 euro.

Date e orari di tutti gli spettacoli per luoghi di svolgimento

I biglietti possono essere acquistati online, nei punti vendita Vivaticket e presso i luoghi di spettacolo (30 minuti prima dell’inizio dei percorsi, previa disponibilità).

Il numero dei posti è limitato e secondo le normative vigenti, si consiglia di acquistare i biglietti in prevendita. Biglietti: Posto unico euro 10 (più eventuale prevendita) I biglietti per la Reggia di Portici sono disponibili solo on-line al sito ufficiale del Musa.

Maggiori informazioni tel. 0812514145 dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00- Vesuvio teatro