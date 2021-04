A Città della Scienza online la mostra fotografica Materica: la scienza come (non) te la immagini

Si terrà online a Città della Scienza di Napoli la mostra fotografica Materica: la scienza come (non) te la immagini. La mostra sarà presentata in occasione della “Giornata della ricerca italiana nel mondo”

Sarà online a Città della Scienza di Napoli la mostra fotografica Materica: la scienza come (non) te la immagini che si terrà nell’ambito della “Giornata della ricerca italiana nel mondo”. L’inaugurazione della mostra, che sarà in collaborazione con Città della Scienza in Italia ed Universum in Messico, si terrà venerdì 16 aprile 2021 alle ore 19.00 (Italia) ore 12.00 (Messico), in modalità on line a causa delle restrizioni in vigore.

Al centro della mostra materiali naturali scelti per le loro caratteristiche e possibili utilizzi in termini di transizione energetica ed impatto ambientale. In mostra ci saranno le foto e i materiali che vengono rappresentati sotto un duplice angolo di visuale: quello scientifico, con didascalie che ne raccontano storia e caratteristiche, e quello estetico, dove la bellezza della materia diviene protagonista con inattese suggestioni visive.

Uno spazio speciale nella mostra Materica dedicato al Grafene

Una straordinaria narrazione estetico-scientifica della ricerca di frontiera che, tra i nuovi materiali lascia ampio spazio al Grafene il materiale più sottile al mondo, che esistito da sempre e ci sta portando ad una nuova rivoluzione tecnologica.

Il Grafene viene infatti usato nelle telecomunicazioni a basso consumo energetico, nelle batterie che si ricaricano velocemente, nei biosensori ad alta sensibilità veloci e portabili e nelle vele solari capaci di condurci in nuovi angoli dell’universo.

Le proprietà del Grafene saranno raccontate da Camilla Coletti, ricercatrice dell’Istituto Italiano di Tecnologia e Direttore del Gruppo di Ricerca 2D Materials Engineering, Italia, autrice di oltre 110 pubblicazioni che ha al suo attivo già 2 brevetti internazionali. A completare il quadro sulle applicazioni del Grafene sarà la voce dal mondo dell’impresa di Antonio Miramontes CEO di Energeia Graphenemex México. In chiusura dell’evento italo-messicano interverranno anche altri scienziati.

