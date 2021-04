Ryanair annuncia tre nuove rotte per l’estate dall’aeroporto di Napoli Capodichino

Nuovi voli da Napoli verso l’Europa con sempre tariffe scontate e facilitazioni per spostare le date di viaggio

Per la prossima estate Ryanair ha annunciato la creazione di tre nuove rotte dall’aeroporto di Napoli Capodichino. In particolare, Ryanair ha annunciato tre nuovi voli dalla prossima estate da Napoli verso Maiorca, Minorca (da giugno) e Edimburgo (da luglio). Le rotte avranno tutte almeno due frequenze settimanali e faranno parte dei voli operativi estivi di Ryanair in Italia.

Ryanair è la prima compagnia aerea in Italia

Ricordiamo che, anche nel 2020, Ryanair si è conferma la prima compagnia aerea in Italia. Il vettore irlandese ha infatti raggiunto la cifra record di oltre 40.500.000 passeggeri, seguita da Alitalia con oltre 21.770.100 passeggeri e poi da Easyjet con oltre 19,160.000 passeggeri. Solo nel traffico nazionale, per le partenze, la compagnia Alitalia risulta prima seguita da Ryanair ed Easyjet.

Anche biglietti scontati e offerte speciali

Assieme alle tre nuove rotte Ryanair ha annunciato anche tariffe basse per le prenotazioni estive con anche offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” qualora i piani di viaggio dovessero cambiare. In particolare, si potranno spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo.

