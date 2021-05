MSC Seashore la nave più grande mai costruita in Italia arriva a Napoli

Farà tappa a Napoli per tutta l’estate la nave dei Sogni, la nuovissima MSC Seashore

Dal 1 agosto al 31 ottobre 2021 arriverà nel porto di Napoli la nuovissima MSC Seashore, la nave dei sogni, la nave più lunga della flotta e la più grande mai costruita in Italia. Una nave sicura che sarà varata a fine luglio e che dal 1 agosto 2021 farà tappa a Napoli per offrire le sue straordinarie e sicure crociere. La MSC Seashore è una nave di nuova concezione con nuove soluzioni, nuovi spazi e nuove esperienze da vivere a bordo, progettata per consentire ai passeggeri di vivere un’esperienza di una crociera principalmente all’aria aperta.

Soluzioni straordinarie per una crociera all’aria aperta

Una nave molto grande, di ben 339 metri di lunghezza, la più lunga della flotta e la più grande mai costruita in Italia da Fincantieri con ben 13.000 metri quadrati di spazi all’aperto, di cui una passeggiata esterna sul mare lunga 540 metri. Una nave che presenta ben sei piscine, tra cui un’incredibile vasca che occuperà ben due ponti e una Infinity pool a poppa con una parete laterale di vetro per godere di una vista ininterrotta sul mare e non mancherà a poppa uno straordinario Ponte dei Sospiri con il pavimento di vetro situato a 22 metri d’altezza.

A disposizione dei passeggeri 11 diverse tipologie di cabine e suite con balcone con anche 50 suite con terrazzini privati di 15 mq e 32 suite con balconi con vasche idromassaggio private all’aperto. E poi la MSC Seashore avrà tecnologie all’avanguardia e sarà la prima nave da crociera al mondo a disporre di un nuovo sistema di sanificazione dell’aria per eliminare il 99% di virus e batteri e garantire aria pulita e sicura per passeggeri e l’equipaggio.

La MSC Seashore a Napoli e nel Mediterraneo

La MSC Seashore sarà dal 1 agosto al 31 ottobre 2021 nel Mediterraneo con crociere di 7 notti nei porti di Genova, Napoli, Messina, La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia. Un segnale importante per il turismo in Campania che vedrà voli su Capodichino e escursioni nelle tante straordinarie località del golfo.

Alla fine della nostra stagione estiva l’ammiraglia andrà negli USA a Miami, dove da novembre sarà impiegata per crociere di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali e alle Bahamas, comprese le soste a Ocean Cay MSC Marine Reserve, la nuova isola privata di MSC Crociere alle Bahamas.

Maggiori informazioni MSC Seashore

