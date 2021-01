I nostri primi 50 anni: in mostra la storia della Regione Campania dal 1970 ad oggi

Una bella mostra fotografica, realizzata dall’Ansa, racconta i primi 50 anni della Regione Campania passando dal colera a Maradona, dal G7 alla crisi dei rifiuti e all’ultimo boom del turismo. Come vederla liberamente

Una bella mostra fotografica dal titolo “I nostri primi 50 anni” racconta la storia della Regione Campania dal 1970, anno di istituzione piena delle Regioni a statuto ordinario, fino al 2020. Uno straordinario libro fotografico, che potrete vedere alla fine del post, realizzato dalla Regione Campania con l’ANSA per raccontare questo primo mezzo secolo della nostra regione.

Una mostra che doveva tenersi nel Palazzo Reale di Napoli con grandi pannelli e produzioni multimediali ma che è stata rinviata a data da destinarsi. La Regione Campania e l’Ansa hanno deciso di mettere on line uno straordinario libro fotografico in attesa di proporla dal vivo.

Gli avvenimenti più importanti dei primi 50 anni della Regione Campania

50 anni di storia della nostra regione, dal 1970 anno della fondazione delle Regioni, con tante cose che sono successe, belle e brutte.

Tragedie come il terremoto del 1980 e l’alluvione di Sarno o momenti eccezionali come le Universiadi di Napoli, il G7, la festa per il primo scudetto del Napoli, la Coppa America di vela sul Lungomare e lo sviluppo del grande turismo: un bel viaggio per immagini nella memoria per ricordare o per conoscere questi momenti che sono diventati storia.

E poi lo sviluppo economico positivo con l’apertura dell’Alfasud di Pomigliano, la nascita del Centro Direzionale di Napoli, l’inaugurazione della Tangenziale di Napoli e quello in negativo come la brutta fine dell’Italsider e l’incapacità di realizzare il nuovo sito di Bagnoli.

Cinquanta anni di storia, tra eventi tragici e successi internazionali, che si potranno sfogliare per ricordare o per conoscere questi che sono stati i momenti quotidiani della nostra vita e che ora possiamo ripercorrere come Storia.

“I nostri primi 50 anni” – la storia della Regione Campania dal 1970

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata