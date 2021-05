Costiera Amalfitana: Villa Rufolo a Ravello riapre alle visite al pubblico

Pino Izzo

Riaperta al pubblico la splendida villa di Ravello a picco sul mare, famosa perché nel 1880 Richard Wagner immaginò lì il giardino di Klingsor nel secondo atto del Parsifal. La villa dal 1953 è sede del Ravello Festival uno dei più importanti festival italiani

Anche Villa Rufolo a Ravello, sulla divina Costiera Amalfitana, ha riaperto al pubblico con un percorso speciale di visita. Nella splendida villa nel centro di Ravello si potranno visitare i giardini del complesso monumentale seguendo le indicazioni specifiche previste per questo periodo.

La visita al complesso monumentale si svilupperà esclusivamente all’esterno, lungo un percorso a senso unico. Per l’accesso è necessario indossare sempre la mascherina, mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1.00 m dagli altri visitatori, non creare assembramenti di persone a attuare tutte le disposizioni previste per l’emergenza. E’ vietato l’accesso in caso di febbre superiore a 37.5°.

La splendida Villa Rufolo di Ravello sulla Costiera Amalfitana

Villa Rufolo è un vero gioiello della divina costiera amalfitana, e si trova nel centro storico di Ravello, di fronte al Duomo nella piazza del Vescovado. Dal suo parco è possibile ammirare un panorama mozzafiato sulla divina costiera. La villa è un edificio costruito nel 1200 e ristrutturato e ampliato nell’800 e apparteneva in origine ai Rufolo, ricchi commercianti dell’epoca. Dopo vari passaggi verso la metà dell’Ottocento fu venduta al Lord scozzese Francis Neville Reid che la ristrutturò nel modo in cui la conosciamo oggi.

All’esterno dell’ampio parco c’è la Torre Maggiore alta 30 metri, che di recente è stata ristrutturata ed è visitabile dal pubblico, ed il bellissimo chiostro moresco a doppio ordine di colonne con particolari decorazioni arabo-sicule.

La villa è famosa anche per la visita nel 1880 del celebre musicista Richard Wagner che qui immaginò il giardino di Klingsor nel secondo atto del Parsifal. Nella villa dal 1953 si svolge, l’importante Ravello Festival uno dei festival italiani di musica più famosi al mondo in cui c’è il bellissimo “concerto all’alba”. Attualmente la gestione della Villa è stata affidata alla Fondazione Ravello.

Giornate e orari di apertura di Villa Rufolo

Villa Rufolo si trova in posizione panoramica nel centro di Ravello in Costiera amalfitana in provincia di Salerno.

La villa è aperta al pubblico dal martedì alla domenica orario continuato: 10:00 -16:00 ultimo ingresso 15:30. Il giorno di chiusura settimanale è lunedì.

I biglietti di accesso costano 6 € ordinario e 5 € per gruppi di 10 persone e ridotto 5-12 anni e oltre 65 anni

La Prenotazione è obbligatoria per tutti i visitatori nei fine settimana (sabato e domenica), con almeno 24 ore di anticipo e sempre per gruppi da 6 fino ad un massimo di 10 persone + 1 guida autorizzata, con almeno 48 ore di anticipo;preferibilmente all’indirizzo e-mail dedicato prenotazioni@villarufolo.it , oppure al numero Tel. 089 857621

Mini-guida: Cosa vedere a Villa Rufolo

