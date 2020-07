Inizia il Ravello Festival 2020 con un grande concerto dedicato a Morricone | Programma completo

Inizia il Ravello Festival 2020 e lo fa ricordando Ennio Morricone con un concerto speciale da ascoltare ad “occhi chiusi”, come lo stesso maestro suggeriva

Inizia la 68esima edizione del Ravello Festival e propone nella serata inaugurale di sabato 25 luglio 2020 un concerto speciale dedicato al Maestro Ennio Moricone. Sarà il primo grande omaggio dopo la sua scomparsa, ed avrà come protagonisti l’orchestra che per anni lo ha accompagnato in tanti memorabili concerti, la Roma Sinfonietta che sarà diretta dal figlio Andrea Morricone.

Per il Ravello Festival 2020 ci saranno oltre venti appuntamenti in programma per una stagione tra le più lunghe dell’estate italiana ed europea e che avrà la direzione artistica del maestro Alessio Vlad.

Ricco il programma del festival che vedrà anche per la prima volta la presenza a Ravello del maestro Riccardo Muti il 1 settembre e poi tanti altri grandi artisti nazionali e internazionali.

Il Festival si terrà come di consueto sul palco del Belvedere di Villa Rufolo a strapiombo sul mare, uno dei più belli al mondo. Ma oltre che a Villa Rufolo e all’Auditorium Oscar Niemeyer ci saranno anche concerti nelle piazze, soprattutto concerti jazz, in Piazza Duomo e nei Giardini del Monsignore con grandi artisti come Daniele Scannapieco, Enrico Pierannunzi, Geoff Westley e tanti altri.

Ravello Festival – Programma completo

Sabato 25 luglio Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 – Morricone dirige Morricone Orchestra Roma Sinfonietta – Direttore Andrea Morricone – Mariano Rigillo, voce recitante Posto unico € 50

Mercoledì 29 luglio – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 – Mariinski Orchestra Direttore Valery Gergiev – Musiche di Rossini, Debussy, Prokofiev, Mendelssohn Posto unico € 50

Sabato 1 agosto – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 – Dido and Aeneas opera in tre atti di Nahum Tate Musiche di Henry Purcell Cappella Neapolitana Direttore Antonio Florio Posto unico € 50

Domenica 2 agosto – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 – Quartetto di Cremona – Musiche di Beethoven – Posto unico €25

Mercoledì 5 agosto – Musica in piazza, ore 21.30 – Deidda Quartet – Ingresso libero

Venerdì 7 agosto – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 – Stefanie Irányi, mezzosoprano – Asher Fisch, pianoforte – Musiche di Wagner, Liszt – Posto unico €25

Sabato 8 agosto – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 – Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli Direttore Juraj Valčuha – Beatrice Rana, pianoforte – Musiche di Beethoven – Posto unico € 50

Domenica 9 agosto – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 – Beatrice Rana e Massimo Spada, pianoforte – Musiche di Chopin, Stravinskij – Posto unico € 25

Martedì 11 agosto – Belvedere di Villa Rufolo, ore 5 – Concerto all'Alba – Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi – Direttore Jordi Bernàcer – Javier Perianes, pianoforte – Musiche di Mercadante, Albéniz, de Falla – Posto unico € 60

Martedì 18 agosto – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 – Cecilia Bartoli – Les Musiciens du Prince-Monaco – Direttore Gianluca Capuano -"What passion cannot music raise" Musiche di Handel e altri – Posto unico € 50

Mercoledì 19 agosto – Musica in piazza, ore 21.30 – Daniele Scannapieco Quartet – Ingresso libero

Venerdì 21 agosto – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 – Budapest Festival Orchestra – Direttore Iván Fischer – Anna Prohaska, soprano – Musiche di Wagner, Britten, Haydn – Posto unico € 50

Sabato 22 agosto – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 – Filippo Gorini, pianoforte -Musiche di Schubert, Beethoven – Posto unico € 25

Domenica 23 agosto – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 – Martha Argerich and friends – Martha Argerich, Theodosia Ntokou, pianoforte – Annie Dutoit-Argerich, voce recitante – Quartetto d'archi della Scala – Musiche di Shostakovich, Ravel, Noskowski, Schumann, Liszt – Posto unico € 50

Mercoledì 26 agosto – Musica in Piazza Duomo, ore 21.30 – Duke's dream – Enrico Pierannunzi, pianoforte – Rosario Giuliani, sax alto e soprano – Musiche di Duke Ellington – Ingresso libero

Sabato 29 agosto Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30 – 29 agosto 1920 – 29 agosto 2020 – Tributo a Charlie Parker nel centenario della nascita – Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi Direttore John Axelrod – Stefano Di Battista, Flavio Boltro, Julian Oliver Mazzariello, Dario Deidda, Roberto Gatto – Posto unico € 35

Martedì 1 settembre – Auditorium Oscar Niemeyer, ore 20.30 – Orchestra Giovanile Luigi Cherubini – Direttore Riccardo Muti – Rosa Feola, soprano -Posto unico € 50

Venerdì 4 settembre – Duomo di Ravello – Stabat Mater – di Nicola Bonifacio Logroscino Talenti Vulcanici – Direttore Stefano Demicheli Silvia Frigato, soprano Carlo Vistoli, controtenore Ingresso libero

Sabato 5 settembre – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 – Orchestra Mozart – Direttore Daniele Gatti – Musiche di Schubert, Wagner, Mozart – Posto unico € 50

Domenica 6 settembre – Giardini del Monsignore ore 19.30 – Geoff Westley, pianoforte – Ingresso libero

Mercoledì 9 settembre – Musica in piazza, ore 21.30 – Armanda Desidery Quartet – Ingresso libero

Venerdì 11 settembre – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 – Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli – Direttore Marco Armiliato – Musiche di Schubert, Brahms – Posto unico € 50

Sabato 12 settembre – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 – Orchestra Filarmonica di Benevento Direttore Carlo Rizzari – Musiche di Beethoven – Posto unico € 50

Domenica 13 settembre – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 – Brad Mehldau, pianoforte – Posto unico € 35

Maggiori informazioni Il programma potrebbe subire variazioni boxoffice@ravellofestival.com tel. 089 858422

