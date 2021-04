L’Università Federico II aprirà un centro studi in Archeologia subacquea a Villa Ferretti a Bacoli

A Villa Ferretti, una straordinaria villa con un grande parco sul mare di Baia, aprirà un centro studi della Università Federico II dedicato all’Archeologia Subaquea

Sono iniziati i lavori per realizzare a Bacoli un centro studi dell’Università Federico II di Napoli per la ricerca in archeologia sommersa. Il centro sarà ospitato a Villa Ferretti, la villa sul mare sotto al Castello Aragonese di Baia, a due passi dal Museo Archeologico dei Campi Fregrei.

Una zona straordinaria che conserva il grande Parco Archeologico Sommerso dei Campi Flegrei, un luogo ci dona tante straordinarie scoperte, e che avrà un centro studi dell’ Università Federico II di Napoli che ne seguirà la sua evoluzione.

Villa Ferretti una villa con la spiaggia e con un grande parco sul mare

I locali saranno a Villa Ferretti una straordinaria villa con un grande parco sul mare che è un bene confiscato alla criminalità e da anni in uso al Comune di Bacoli. Un luogo stupendo affacciato sul golfo dei Campi Flegrei sotto al Castello Aragonese di Baia che ospiterà un prestigioso centro studi internazionale.

Villa Ferretti si trova proprio sul mare e il suo parco si affaccia sullo specchio d’acqua del parco archeologico di Baia: per tutti i cittadini sarà comunque garantito l’accesso alla spiaggia, al mare, e al grande parco verde.

Foto Facebook Josi Gerardo Della Ragione

