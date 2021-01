Novità a Bacoli: Casina Vanvitelliana illuminata di notte e apre un Parco nell’area di Cinque Lenze

La Casina Vanvitelliana fotografata da © Alessandro Esposito - thealexespo (IG)

Torna ad essere illuminata di notte lo splendido complesso della Casina Vanvitelliana del Fusaro.

Torna a mostrare il suo splendore anche di notte la bellissima Casina Vanvitelliana sul lago Fusaro, una delle tante bellezze della nostra terra. L’annuncio è di Josi Gerardo Della Ragione,il sindaco di Bacoli, che lo ha comunicato sulla sua pagina Facebook.

Lo straordinario sito tornerà a mostrare la sua bellezza anche di notte grazie alla riparazione dell’impianto elettrico, che è stata possibile grazie ai ricavi incamerati dall’amministrazione dalle visite al sito.

Un segno anche di speranza e di valorizzazione e promozione di un territorio bellissimo che speriamo possa ritornare a ospitarci liberamente al più presto.

Sempre utilizzando gli incassi ottenuti dalle visite nella Casina Vanvitelliana sono state eliminate anche gli allagamenti che avvenivano all’interno grazie alle riparazioni degli infissi del sito.

La Casina Vanvitelliana del Fusaro

La costruzione della splendida palazzina fu decisa nel 1782 dal re Ferdinando IV di Borbone. Doveva essere un casino di caccia che valorizzasse l’ampia zona del Fusaro, allora riserva di Caccia e, per l’occasione nel lago del Fusaro fu anche introdotta la coltivazione delle ostriche.

L’incarico fu dato all’architetto Carlo Vanvitelli, figlio di Luigi Vanvitelli, che sfruttò una preesistente isoletta sul lago su cui fece costruire la casina per la caccia e la pesca, a breve distanza dalla riva.

Successivamente l’edificio fu anche adibito a residenza di ospiti illustri, ed in questa veste ospitò personaggi eccellenti come Francesco II d’Asburgo-Lorena, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini ed anche, più di recente, il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.

A Bacoli aprirà anche un grande parco in una ex Area Militare

E Domenica 17 gennaio dalle 11:00 si potrà anche entrare per la prima volta a Bacoli nell’ex area militare di Cinque Lenze, una grande area verde abbandonata che si sta trasformando in un grande parco pubblico.

Dopo il Parco della Quarantena a Cuma e Villa Ferretti con la sua spiaggia anche la zona delle Cinque Lenze sarà trasformata in parco pubblico da cui si accederà a piedi o in bici dalla pista ciclabile che gira intorno al lago Miseno.

Nell’area ci sono grandi spazi verdi e sei capannoni in via di pulitura e ristrutturazione che verranno trasformati in un parco pubblico enorme. La visita di domenica serve per far vedere come procedono i lavori che sono al momento in corso, tra operazioni di ripulitura, di sistemazione e la rimozione di tonnellate di rifiuti.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata