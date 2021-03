Sul lago di Miseno il primo veicolo al mondo che si trasforma da aereo a natante

Un progetto straordinario made in Campania: il “Gabbiano” è un piccolo aereo che si trasforma da velivolo a natante. E in questi giorni si stanno facendo le prove a Bacoli sul lago di Miseno. Un sistema altamente innovativo realizzato da industrie della Campania e Università Federico II di Napoli

Sullo splendido lago di Miseno, a Bacoli vicino Napoli, in questi giorni si sta provando un veicolo straordinario tutto made in Campania: un piccolo aereo, un idrovolante, che si trasforma in un natante.

L’idrovolante “Gabbiano” è un velivolo con le ali ripiegabili, un ultraleggero che ha un sistema automatico che ripiega le sue ali, che sono in alluminio e con un’apertura di ben 11 metri. Le ali possono essere ripiegate dopo che l’idrovolante è ammarato e poi riaperte in mare aperto al momento del decollo.

La grande novità è che il veicolo si può trasformare in un natante a propulsione a vela, dove le vele sono sostituite dalle stesse ali ripiegate: parti molto leggere e con parti mobili che lo rendono autonomo anche con molto vento e mare mosso.

Innovazione tecnologica con l’Università Federico II e aziende della Campania

Il “Gabbiano” è il prodotto del programma SEAGULL cominciato a gennaio 2018 con finanziamenti del Ministero Sviluppo Economico MISE per nuovi strumenti di mobilità. Il velivolo è stato sviluppato e realizzato presso le sedi della NOVOTECH, presenti in Campania a Casoria ed in Puglia ad Avetrana in collaborazione con l’Università Federico II e con il prof. Leonardo Lecce già docente della facoltà di Ingegneria della Federico II ed ex-direttore del Dipartimento di Progettazione Aeronautica.

Uno straordinario velivolo, economico e a basso impatto ambientale, utilizzabile per tantissime attività civili. Al momento continueranno le prove e in un anno e mezzo si dovrebbe passare alla produzione.

La notizia è stata diffusa dal Sindaco di Bacoli, sempre attento a ciò che coinvolge la sua terra, e le prove si stanno facendo sul lago in località “Cinque Lenze”.

