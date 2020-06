Un’APP per prenotare le spiagge libere a Bacoli: quali sono le spiagge e come prenotare

A Bacoli c’è un app per prenotare le spiagge libere. Con Prenotalido ci sarà un sicuro accesso alla spiaggia libera scegliendo anche il posto.

Nel Comune di Bacoli si potrà accedere alle spiagge libere solo prenotando con un’app che si chiama Prenotalido. Una vera porta di accesso virtuale alle spiagge libere voluta dal Comune ed in particolare dal Sindaco Josi Della Ragione per consentire a tutti di accedere alle spiagge in tutta sicurezza e nel rispetto della nuova normativa.

L’app sarà operativa dal prossimo weekend e lo spazio prenotato sulla spiaggia sarà disponibile per l’orario prescelto (tutta la giornata, mattina o pomeriggio) senza limite di orario e gli ingressi saranno vigilati.

Con Prenotalido si potrà andare al mare in sicurezza e ogni utente dovrà registrarsi con un account personale e prenotare il proprio spazio sulla spiaggia prescelta. A ogni utente sarà assegnata un’area in cui poter sistemare telo e ombrellone, nel rispetto del protocollo sanitario, e sulle spiagge saranno installati dei paletti di delimitazione.

Le spiagge saranno controllate dalle associazioni di Protezione civile, da volontari e dalle forze dell’ordine che vigileranno sul rispetto delle norme vigenti e sulla sicurezza dei bagnanti. I dati della registrazione saranno conservati dal Comune di Bacoli per 14 giorni per poter rintracciare le persone in caso di problemi sanitari.

Le spiagge libere del Comune di Bacoli sono tante e vanno dall’arenile di Villa Ferretti a Baia fino a quelle grandi di Spiaggia Romana e Miliscola. Naturalmente in base alla normativa i posti disponibili si sono ridotti ma almeno si potrà state anche sulle spiagge libere in maniera sicura e vigilata.

Anche molte spiagge private, in particolar modo su grande litorale di Miliscola si stanno attrezzando con sistemi di prenotazione online e con sistemi centralizzati di prenotazione tramite associazioni di categoria.

Le spiagge libere di Bacoli prenotabili con Prenotalido

Le spiagge prenotabili on line con l’App Prenotalido sono le seguenti e per ogni spiaggia è indicato anche il numero di piazzole disponibili. I posti vanno dagli oltre 900 disponibili sulla spiaggia romana lato nord (foresta) ai pochi disponibili per la Baia di Villa Ferretti o per le due spiaggette di Miseno.

L’uso dell’app è semplice e intuitivo e, scelto il giorno e la spiaggia, dà la mappa completa dei posti, liberi e occupati, per l’orario prescelto dando anche la possibilità di scegliere il posto.

DI seguito le spiagge:

SPIAGGIA ROMANA LATO SUD – Via Lungolago, 8, 80070 Bacoli NA – Bacoli – 650 posti

SPIAGGIA ROMANA LATO NORD – FORESTA – Via Lungolago, 8, 80070 Bacoli NA – Bacoli 953 posti

BAIA FERRETTI – Via Lungolago, 8, 80070 Bacoli NA – Bacoli – 8 posti

BAIA BEATA VENERE – Via Lungolago, 8, 80070 Bacoli NA – Bacoli – 76 posti

MARINA GRANDE CANNITO – Via Lungolago, 8, 80070 Bacoli NA – Bacoli – 17 posti

MARINA GRANDE AGRIPPINA – Via Lungolago, 8, 80070 Bacoli NA – Bacoli – 30 posti

MARINA GRANDE GARIBALDI – Via Lungolago, 8, 80070 Bacoli NA – Bacoli – 30 posti

MARINA GRANDE GROTTA – Via Lungolago, 8, 80070 Bacoli NA – Bacoli – 18 posti

POGGIO – Via Lungolago, 8, 80070 Bacoli NA – Bacoli – 22 posti

MILISCOLA FOCE – Via Lungolago, 8, 80070 Bacoli NA – Bacoli – 77 posti

MILISCOLA AURORA – Via Lungolago, 8, 80070 Bacoli NA – Bacoli – 59 posti

MILISCOLA AEREONAUTICA – Via Lungolago, 8, 80070 Bacoli NA – Bacoli – 20 posti

MISENO SAN SOSSIO – Via Lungolago, 8, 80070 Bacoli NA – Bacoli – 4 posti

MISENO DRAGONARA – Via Lungolago, 8, 80070 Bacoli NA – Bacoli – 18 posti

Come prenotare le spiagge libere di Bacoli prenotabili con Prenotalido