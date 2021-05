E Te Veng’ A Piglià: la nuova canzone di Liberato

Il nove maggio è una data importante per Liberato che alla mezzanotte ha fatto uscire un nuovo brano e un nuovo video: “E Te Veng’ A Piglià”: ed il web è subito impazzito

Il nove maggio dev’essere una data importante per Liberato, il misterioso e bravo artista napoletano, perché è sempre questa la data in cui Liberato pubblica nuovi e bellissimi brani o succede qualcosa. Nove maggio è il titolo del primo singolo uscito nell’inverno 2017, poi il nove maggio 2018 ci fu un concerto gratuito di Liberato sul Lungomare di Napoli, alla Rotonda Diaz e il nove maggio del 2019 Liberato fece uscire su YouTube cinque video diversi delle canzoni Guagliò, Oi Marì, Nunn’a voglio ‘ncuntrà, Tu me faje ascì pazz’ e Niente.

E anche il nove maggio di questo 2021 è successo qualcosa: “Liberato Canta Ancora” ha scritto sui social allo scoccare della mezzanotte del 9 maggio ed ecco un nuovo bellissimo brano con tanto di videoclip: “E Te Veng’ A Piglià”, naturalmente con migliaia di condivisioni.

Il nuovo brano e videoclip di “E Te Veng’ A Piglià”

Stavolta, dopo anni, il video del brano non è firmato dal regista napoletano Francesco Lettieri, che aveva sempre lavorato con Liberato contribuendo a creare il “mito”: Francesco Lettieri è il regista del film Ultras e, sta girando in questi giorni Lovely Boy altro film interessante su un astro nascente della scena trap romana.

La regia del video di “E Te Veng’ A Piglià” di Liberato è stavolta di Enea Colombi che da tempo lavora sui video di alcuni artisti tra i più influenti in Italia come Vegas, Ghali, Elodie e tanti altri.

Un bel video che ci presenta alcuni ragazzi che girano in auto con una scritta “End of a century” che forse sarà un nuovo lavoro discografico. Liberato è atteso al Mediolanum Forum di Assago, a Milano, il 25 aprile 2022 per un concerto già previsto ad aprile del 2020.

