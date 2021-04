Cratere del Vesuvio: ecco quando e come visitare il Parco del Vesuvio

Riaperti in questi giorni gli ingressi al Gran Cono del Vesuvio che ci consentiranno, lungo un sentiero gestito dal Parco Nazionale del Vesuvio, di visitare il Cratere del grande vulcano napoletano

Dal 21 aprile 2021 di nuovo riaperto alle visite lo straordinario Cratere del Vesuvio, che avverranno attraverso il Sentiero n.5 del Parco Nazionale del Vesuvio, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dal Parco.

Il Vesuvio è oramai facilmente raggiungibile tramite i comodi sentieri creati dall’Amministrazione del Parco Nazionale e il sentiero natura n. 5 “Il Gran Cono” parte dal Piazzale posto a quota 1000 m s.l.m. nel comune di Ercolano al termine della Strada Provinciale Ercolano-Vesuvio.

Come organizzare le visite al Gran Cono del Vesuvio

Il sentiero n. 5 inizia nell’area del Piazzale, gestita dal Parco Nazionale del Vesuvio, dove non è consentito il parcheggio ma si può sostare lungo la strada, nei parcheggi gestiti dal Comune di Ercolano.

Per la visita è obbligatorio indossare mascherina e dispositivi di sicurezza personali, con distanziamento, contingentamento degli ingressi, tracciamento, gruppi composti da massimo 25 persone e rispettare tutte le misure previste per l’emergenza.

I biglietti saranno acquistabili solo online e in formato elettronico online con prenotazione della fascia oraria ed indicando i propri dati personali e non sarà possibile l’acquisto all’ingresso del parco. In caso di condizioni meteorologiche avverse le visite saranno sospese, ed è prevista procedura di rimborso dei biglietti precedentemente acquistati in quella fascia oraria.

Orari di apertura per le visite al Cratere

Gen – Feb – Nov – Dic 9:00 – 15:00

Mar – Ott 9:00 – 16:00

Apr – Mag – Giu – Set 9:00 – 17:00

Lug – Ago 9:00 – 18:00

Biglietti per il sentiero numero 5 del Vesuvio

I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale e costano 10€ a persona. è previsto anche un biglietto ridotto di 8€ per i residenti dei 13 Comuni del Parco e i giovani di età inferiore ai 25 anni. Maggiori informazioni ed acquisti online sul sito del Parco.

