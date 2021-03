Proseguono i lavori sul Sentiero n° 11 del Vesuvio e a breve iniziano quelli sul sentiero n.6

Rinasce il Vesuvio: proseguono i lavori per risistemare i vari sentieri. A buon punto quelli di cui vi parlammo tempo fa sul Sentiero n 11 “La pineta di Terzigno. A breve inizieranno anche quelli sul sentiero n.6 “la Strada Matrone”

Sono a buon punto i lavori per la riqualificazione del Sentiero numero 11 del Parco Nazionale del Vesuvio relativo alla Pineta di Terzigno di cui vi annunciammo l’inizio a novembre 2020.

I lavori si svolgono nell’ambito del “Grande Progetto Vesuvio”, che ha già permesso di ristrutturare il sentiero numero 7 “Il vallone della Profica” e il sentiero numero 9 “Il fiume di Lava”, che è stato riaperto a marzo del 2020 e che parte dal territorio del comune di Ercolano seguendo la colata lavica del 1944.

Il sentiero numero 11 “La pineta di Terzigno”

Vanno avanti in maniera spedita quelli per la riqualificazione del sentiero numero 11 con lavori che permetteranno anche alle persone con disabilità, pure con ridotte capacità motorie e visive, di poter fruire delle bellezze naturalistiche dell’area protetta del Vesuvio.

Non mancherà una nuova cartellonistica informativa, convertita anche in caratteri braille e mappe tattili, oltre ad un sistema di segnalazione elettronico di individuazione del tracciato

“La pineta di Terizigno” è un bel percorso di circa 2 km che, grazie alle opere di ingegneria naturalistica progettate, renderà piacevolissima la passeggiata sul Vesuvio. Tra i vari lavori in programma ci sarà anche un intervento di rinaturalizzazione dell’area dove saranno messe a dimora specie arboree autoctone vesuviane: i lavori termineranno a fine maggio 2021 e prevedono anche la manutenzione per due anni.

Al via anche la gara anche per il sentiero n. 6 “la Strada Matrone”

In contemporanea prosegue il “Grande Progetto Vesuvio”: al via la procedura di gara per la riqualificazione del sentiero n.6 del Parco Nazionale del Vesuvio, “la Strada Matrone”.

Questa è la seconda porta d’accesso al Cratere del Vesuvio ed è chiusa da luglio 2017 per i gravi danni subiti negli incendi. Si prevede che i lavori possano essere aggiudicati nel giro di alcune settimane e completati entro l’estate.

