La splendida Villa San Michele a Capri riapre al pubblico

La straordinaria e panoramicissima dimora di Axel Munthe ad Anacapri riapre il 21 maggio 2021 al pubblico con i suoi stupendi giardini e panorami. Quel giorno verrà offerto un drink di benvenuto per tutti i visitatori

Riapre ad Anacapri Villa San Michele la storica dimora di Axel Munthe (1857-1949), medico della regina Vittoria di Svezia e autore del bestseller internazionale ”La Storia di San Michele”. La straordinaria Villa San Michele aprirà le porte ai visitatori venerdì 21 maggio 2021 con un prezzo ridotto per i giovani e con un drink di benvenuto al Café Casa Oliv per tutti i visitatori.

Una villa bellissima che era meta di innumerevoli visitatori e una tra le ville più visitate della Campania, sostenendo così anche il turismo sull’isola di Capri. La villa riapre con un nuovo prezzo del biglietto di ingresso riservato ai giovani e agli studenti, che pagheranno €6 anzichè €10.

Le visite si svolgeranno con un numero prestabilito di persone, come in tutti i musei italiani, seguendo le direttive di sicurezza. Importante per i visitatori che gran parte della visita si svolga all’esterno, dalla loggia delle sculture che dà accesso al magnifico giardino, fino alla mitica sfinge.

L’attività di Villa San Michele durante l’emergenza

Villa San Michele non si è fermata durante l’emergenza e sono state messe a disposizione di tutti delle bellissime video guide che hanno permesso a tutti di scoprire le straordinarie bellezze di Villa San Michele.

Anche Napoli da Vivere ha riportato, con successo, queste guide che hanno permesso, anche se virtualmente, di scoprire questo luogo unico. E dal 21 maggio sarà di nuovo possibile visitarla dal vivo.

Visite a Villa San Michele a Anacapri: prezzi, orari e date

Quando: Da venerdì 21 maggio 2021 – E’ possibile prenotare la propria visita scrivendo dal 17 maggio a: museum@sanmichele.org o telefonando al numero +39 081 837 14 01

Da venerdì 21 maggio 2021 E’ possibile prenotare la propria visita scrivendo dal 17 maggio a: museum@sanmichele.org o telefonando al numero +39 081 837 14 01 Dove: Villa San Michele Anacapri, Isola di Capri NA

Villa San Michele Anacapri, Isola di Capri NA Orario di apertura : 9.00 – 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30);

: 9.00 – 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30); Prezzo biglietto: prezzo biglietto intero: €10, giovani: €6, scolaresche: €4, bambini fino a 10 anni: gratuito.

prezzo biglietto intero: €10, giovani: €6, scolaresche: €4, bambini fino a 10 anni: gratuito. Contatti e informazioni: 081 837 14 01 o sito ufficiale

