David di Donatello 2021: ecco i film, gli attori e gli scrittori napoletani tra i candidati

I David di Donatello sono premi e riconoscimenti a film usciti in Italia dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2021: ecco gli artisti e registi napoletani che concorrono

Si terrà martedì 11 maggio 2021 in diretta su RAI 1 la cerimonia di premiazione della 66ᵃ edizione dei Premi David di Donatello che sarà affidata a Carlo Conti. Nella serata verranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali che sono premi organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e dalla Rai.

Una speciale giuria assegnerà 22 premi e riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2021, nelle sale cinematografiche ma, in questo anno particolare, potranno essere votati anche film italiani che siano stati distribuiti con modalità alternative alla sala.

David di Donatello 2021: Le candidature di film con attori e artisti napoletani

Da segnalare per prima la candidatura di Sophia Loren ai David di Donatello per La Vita davanti a sé il bel film in cui è diretta dal figlio Edoardo Ponti. La Loren, già premio Oscar e icona del nostro cinema nel mondo, potrebbe stavolta ricevere la settima statuetta dei David, un traguardo quasi irraggiungibile.

Anche l’attore napoletano Silvio Orlando è candidato al David di Donatello come miglior attore non protagonista per il film Lacci di Daniele Lucchetti. Sempre per questo film, che è tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, è candidato per la miglior sceneggiatura non originale anche lo stesso scrittore napoletano Domenico Starnone.

Tra gli attori non protagonisti c’è un altro napoletano, Lino Musella per la sua interpretazione nel film Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, pellicola candidata a miglior film.

Tra le candidature anche “L’oro di famiglia”, del regista siciliano Emanuele Pisano e dell’autrice campana Olimpia Sales, candidato nella categoria “Miglior Cortometraggio”.

Tutte le candidature dei David di Donatello 2021

