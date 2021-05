Open Air: riparte il Teatro dei Piccoli nel parco dalla Mostra d’Oltremare di Napoli

foto di repertorio

Per i mesi di giugno e luglio ripartono gli spettacoli all’aperto per bambini nel parco dei pini marittimi nella Mostra d’Oltremare al Teatro dei Piccoli. Tanti spettacoli di teatro, concerti e laboratori per bambini da non perdere

Dal 22 maggio e fino a domenica 25 luglio 2021, in linea di massima per tutti i fine settimana e i festivi si terrà la seconda edizione della rassegna “Open Air” al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli.

Tanti simpatici e divertenti spettacoli di teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi nel grande parco di pini marittimi vicino al Teatro dei Piccoli per l’attesa programmazione della rassegna “Estate in Mostra”. Una rassegna organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, d’intesa con il Comune di Napoli e la Mostra d’Oltremare che proseguirà poi anche in autunno tra il 4 settembre ed il 31 ottobre 2021.

Open Air, Teatro dei Piccoli all’aperto nel parco dei pini

Tanti spettacoli fino a luglio per bambini, dai tre anni in su, e per le loro famiglie, in uno stupendo palcoscenico all’aperto e in sicurezza per vedere grandi spettacoli per bambini e ragazzi di compagnie di tutta Italia.

Inoltre collegato a ciascun spettacolo c’è anche un’interessante un’attività laboratoriale con interazioni musicali, giochi teatrali, exhibit a tema scientifico e botanico che accompagnerà ed arricchirà la magia degli spettacoli. E quest’anno ci sarà anche un “progetto speciale” per adulti “Genitori Narranti”, un interessante laboratorio di formazione all’ascolto attraverso il gioco narrante.

Open Air, Teatro dei Piccoli all’aperto nel Parco dei pini alla Mostra d’Oltremare

Il programma è il seguente ma, poiché si svolge su più mesi, vi invitiamo a controllare sempre sul sito ufficiale eventuali cambiamenti rispetto a quanto comunicato alla data.

sabato 22 e domenica 23 maggio (ore 11.30) “Le favole della saggezza ”, spettacolo de I Teatrini per la regia di Giovanna Facciolo,

sabato 29 e domenica 30 maggio (ore 11.30) "Le favole della saggezza ", spettacolo de I Teatrini per la regia di Giovanna Facciolo

mercoledì 2 giugno (ore 11.30) "Con le ali di Peter" spettacolo de I Teatrini

mercoledì 2 giugno (ore 18) "Con le ali di Peter" ancora de I Teatrini

sabato 5 giugno (ore 11.30) andrà in scena "Piccola Musica ", primo concerto in pineta per la prima infanzia a cura di Progetto Sonora,

sabato 5 giugno (ore 18) "Pinocchio A Tre Piazze" del Teatro Bertolt Brecht.

Domenica 6 giugno (ore 11.30 e 18) Il Mondo di Oscar" dell'ATGTP – Teatro Pirata di Jesi ideato e diretto da Francesco Mattioni e Silvano Fiordelmondo e ambientato sulla pista di un circo in miniatura.

Sabato 12 giugno (11,30) " Musica In Movimento " Concerti per l'Infanzia 2021 di Progetto Sonora per i più piccoli e le loro famiglie

Sabato 12 giugno (ore 18) "Con le ali di Peter" spettacolo de I Teatrini

Domenica 13 giugno (ore 11.30 e 18) Canzoncine un pò bambine canzoni, filastrocche musicate originali, scritte cantate e recitate da Silvano Antonelli per e sull'infanzia

Lunedì 14 giugno (16,30) Genitori Narranti progetto speciale per mamme e papà

Sabato 19 giugno (11,30) Una Storia Di Humor clown, teatro, danza @ Teatro dei Piccoli

Sabato 19 giugno (18) Una Storia Di Humor clown, teatro, danza

clown, teatro, danza Domenica 20 giugno (11,30) Varietà prestige

Domenica 20 giugno (18) Varietà prestige

Sabato 26 giugno (ore 11,30) Le storie di Cipollino

Sabato 26 giugno (19) Robin Hood nel Castello di Nottingham Robin Hood e la sua allegra compagnia

Domenica 27 giugno (11,30) Fish & Bubbles Un Pescatore della domenica perseguitato da una nuvoletta dispettosa

Domenica 27 giugno (ore 19) Fish & Bubbles @ Pineta del Teatro dei Piccoli

Teatro dei Piccoli: prezzi, orari e date

Quando: date indicate. Il programma, in considerazione in particolare delle condizioni meteo, può subire variazioni pertanto si invita il pubblico controllare eventuali aggiornamenti

Dove: Teatro dei piccoli – Mostra d'oltremare Doppio ingresso per il pubblico, pedonale da Viale Kennedy o con auto da via Terracina n.197 (Quick Parking), il biglietto costa 7 euro e la prenotazione è obbligatoria al numero telefonico 327 0795871. Posti limitati.

Teatro dei piccoli – Mostra d’oltremare Doppio ingresso per il pubblico, pedonale da Viale Kennedy o con auto da via Terracina n.197 (Quick Parking), il biglietto costa 7 euro e la prenotazione è obbligatoria al numero telefonico 327 0795871. Posti limitati. Costo: Biglietti 7 euro a persona in prevendita su Etes (fino alle 24 ore precedenti) o apertura biglietteria 60 minuti prima dell’orario d’inizio. posti riservati solo per prenotati

Biglietti 7 euro a persona in prevendita su Etes (fino alle 24 ore precedenti) o apertura biglietteria 60 minuti prima dell'orario d'inizio. posti riservati solo per prenotati I nformazioni Teatro dei piccoli

