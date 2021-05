Cantine Aperte in Campania: degustazioni, passeggiate e picnic nei vigneti

Visite in ogni regione organizzate in sicurezza dal Movimenti Turismo del Vino con tante aziende che partecipano anche in Campania tra visite guidate, assaggi, passeggiate tra i filari, pic nic, pranzi e tanto altro sempre con prenotazione obbligatoria

Raddoppia quest’anno l’appuntamento organizzato dal Movimenti Turismo del Vino (MTV) per farci conoscere la bellezza dei vigneti della nostra regione e di tutta l’Italia. Doppio appuntamento per sabato 29 – 30 maggio e anche per il weekend del 19 – 20 giugno 2021 con eventi all’insegna della sicurezza, rispetto per l’ambiente, riscoperta dei territori e coinvolgimento.

Un appuntamento che richiama ogni anno tantissimi appassionati che avranno la possibilità di visitare vigneti e cantine, conoscere e dialogare con i produttori e acquistare i loro straordinari prodotti. E dopo un anno difficile il Movimento Turismo del Vino riapre le Cantine e le Aziende associate e in sicurezza con un protocollo rigoroso.

Cantine Aperte 2021 in sicurezza per ospitare gli appassionati.

Quest’anno, come ovunque, si dovranno osservare delle regole prestabilite per partecipare come prenotazione obbligatoria, piccoli gruppi per le visite e le passeggiate, dispositivi di protezione come mascherine, rispetto delle normative previste ecc,: tutte piccole regole che garantiranno un’accoglienza in sicurezza ma sempre di qualità.

Giornate particolari che si dovranno vivere con il massimo rispetto per l’ambiente, e che ci consentiranno la riscoperta dei nostri territori e delle tradizioni, vivendo delle esperienze particolar tra le vigna per conoscere i luoghi dove cresce la vite e nasce il vino.

Le visite si terranno in ogni regione e sul sito Movimenti Turismo del Vino (MTV) troveremo tutte le iniziative che saranno diverse per ogni regione e per ogni azienda tra visite guidate, assaggi, passeggiate tra i filari ecc. Per ogni evento è obbligatoria la prenotazione

Gli Appuntamenti in Campania del Movimenti Turismo del Vino

Quest’anno il Movimenti Turismo del Vino (MTV) ha organizzato una pagina facebook che raccoglie le proposte delle varie aziende e cantine della Campania. Li ci sono gli eventi aggiornati e le nuove proposte. Di seguito troverete anche un elenco indicativo delle aziende che partecipano per ogni provincia. Poi sulla pagina comune troverete i vari eventi organizzati che sono veramente tanti e di qualità.

Nel Napoletano ci saranno anche le aziende Bosco de’ Medici, a Pompei, Sorrentino Vini , a Boscotrecase, Cantina del Vesuvio, a Trecase, che organizzano visite, pranzi, degustazioni, tour serali e trekking tra vigne e cantine.

Nell'Avellinese il maggior numero di aziende partecipanti come la Tenuta Casoli, a Candida, Feudi di San Gregorio , a Sorbo Serpico, Antico Castello , A San Mango sul Calore, Agricola Quarta a Tufo, Mastroberardino , Atripalda, Favati, a Cesinali, Tenuta Cavalier Pepe , sempre con visite a vigneti e cantina, pranzi, pic nic o degustazioni a volte anche gratuite.

Nel Casertano, Villa Matilde, a Cellole con tour anche biciclette e poi nel Beneventano, Fattoria La Rivolta a Torrecuso, Mustilli a Sant'Agata dei Goti con visite guidate e degustazioni e nel alcune altre nel Salernitano.

Ricordiamo che per tutte le visite, la Prenotazione è Obbligatoria. Tutte le informazioni e l’elenco completo delle aziende con i loro eventi sulla pagina Facebook Ufficiale Movimenti Turismo del Vino della Campania o al Movimento Turismo del Vino email: segreteriamtvcampania@gmail.com

