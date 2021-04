Ryanair annuncia il nuovo volo da Napoli a Santorini e 11 nuove rotte estive da Capodichino

La compagnia aerea Ryanair, che è la numero 1 in Italia, ha annunciato una nuova rotta estiva da Napoli verso Santorini in Grecia portando a 11 i nuovi collegamenti per la prossima estate

Anche la splendida isola di Santorini sarà nelle nuove rotte estive di Ryanair da Napoli, la compagnia aerea numero 1 in Italia. Con l’isola greca salgono a 11 i nuovi collegamenti di Ryanair da Napoli Capodichino, tra cui tante importanti località estive come Minorca, Palma di Maiorca, Zara e Zante che saranno operative da giugno: per Santorini da Napoli ci saranno voli due volte a settimana da luglio. Ryanair è presente a Napoli dal 2017 ed ha finora trasportato 6 milioni di passeggeri da e per Napoli.

11 nuove rotte estive e tanti altri collegamenti da Napoli della Ryanair

Si inizia a ripartire con Ryanair da Napoli Capodichino con al momento ben 11 nuovi collegamenti estivi oltre ai voli regionali e internazionali che, per l’estate ’21, vedranno su Napoli la base per 4 aeromobili che svilupperanno oltre 140 voli settimanali con 48 rotte in totale e 11 nuove rotte.

Tanti collegamenti da Capodichino anche verso Budapest, con fino a 3 voli a settimana, Milano Bergamo con fino a 16 voli a settimana e Venezia con fino a 10 voli a settimana. E poi tanti collegamenti con destinazioni turistiche come Marsiglia, Palma di Maiorca, Edimburgo, Lisbona e, verso la Sardegna, su Alghero e Cagliari.

Tante offerte da non perdere e voli a 19,99 euro

Ryanair mantiene sempre tariffe basse con anche un’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso di modifiche.

Non mancheranno anche offerte speciali con tariffe a partire da soli €19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021 prenotati entro la mezzanotte di sabato 24 aprile 2021 sul sito ufficiale Ryanair.com.

