A Serena Rossi il premio “Napoli per l’eccellenza 2021 – Civicrazia”

La napoletana Serena Rossi, attrice, cantante e conduttrice televisiva ha vinto la XII edizione del premio “Napoli per l’eccellenza 2021 – Civicrazia”, promosso dall’associazione “Il Ponte della Civicrazia” presieduta da Lucia Tilena D’Amico. Il premio, fin dal 2010, va a coloro che, a Napoli e per Napoli, hanno fatto dell’eccellenza un obiettivo costante del proprio lavoro.

E Serena Rossi è stata premiata per l’eccellente carriera all’insegna del nome della bella Napoli passata per straordinarie produzioni da “C’era una volta…Scugnizzi” a “Un posto al sole” fino ad arrivare ai recenti “Mina Settembre” e “Canzone segreta”.

Un premio che viene assegnato ogni anno

Il premio “Napoli per l’eccellenza civicrazia” viene assegnato ogni anno, con il Patrocinio del Presidente emerito della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e dell’Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, a coloro che hanno mostrato un particolare impegno in ambito etico e civile e che si sono distinte nel campo artistico-culturale per aver promosso l’immagine partenopea in tutto il mondo.

Tra i premiati dal 2010 tanti nomi illustri del panorama artistico e culturale italiano tra i quali i napoletani Ruggero Cappuccio (drammaturgo e scrittore); Pasquale Squitieri (regista); Iaia Forte (attrice); Pino de Maio (cantautore); Lina Sastri (attrice); Isa Danieli (attrice); Giovanni Esposito (attore); Lina Sastri (attrice), Titta Fiore (giornalista), Antonello Perillo (giornalista), Peppe Barra (attore), Maurizio De Giovanni (scrittore), Aurelio De Laurentiis (produttore cinematografico), Ermanno Corsi (giornalista), Gea Martire (attrice), Andrea Ballabio (medico, docente universitario), Cristina Donadio (attrice), Raffaele Cantone (magistrato presidente dell’Anac Autorità nazionale anticorruzione), Gianluigi Condorelli (medico e professore universitario direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell’Humanitas Research Hospital), Ida di Benedetto (attrice),Salvatore Piscicelli (regista) e tanti altri.

