“Un posto al sole” vince un premio internazionale come prodotto italiano più visto al mondo

Per il secondo anno “Un posto al sole” la straordinaria soap della Rai vince il premio internazionale Patrimonio Italiano Award 2021 un ambito riconoscimento che la individua come il prodotto italiano più visto nel mondo. La premiazione si terrà il prossimo 29 marzo 2021 presso la Camera dei Deputati e a ritirare il premio saranno gli attori Marina Giulia Cavalli, la Ornella Bruni della Soap e Riccardo Polizzy Carbonelli, che interpreta Roberto Ferri, in rappresentanza di tutta la produzione.

Il premio, creato da Luigi Liberti e Mike J. Pilla, vuole valorizzare le eccellenze della cultura italiana nel mondo, ed è stato creato per far conoscere personaggi, storie ed eccellenze italiane che contribuiscono alla diffusione e valorizzazione della Cultura italiana nel mondo.

“Un posto al sole” si gira a Napoli a Villa Volpicelli

“Un posto al sole” è una produzione televisiva seguitissima non solo a Napoli, dove è girata, ma in tutta Italia ed anche all’estero. Molte delle scene di “Un posto al sole” sono girate a Napoli a Villa Volpicelli una splendida villa sul mare di Posillipo, a Riva Fiorita, che fu scelta nel 2004 per le scene esterne di palazzo Palladini, il condominio nel quale sono ambientate quasi tutte le storie di “Un posto al Sole”.

Ma i “napoletani” premiati al Patrimonio Italiano Award 2021 non si fermano qui: quest’anno infatti riceveranno il prestigioso attestato anche Salvatore Esposito, noto in tutto il mondo per l’interpretazione in Gomorra di Genny Savastano e di Gaetano Fadda in Fargo, poi la Scuola di cinema di Napoli diretta da Paolo Picone e Roberta Inarta

