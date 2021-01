Aspettando Gomorra 5: la trama, il cast e le riprese di notte al Centro direzionale di Napoli

Napoli sempre più protagonista di grandi set cinematografici e di grandi serie famose in tutto il mondo. Ed ora riprende anche la serie di Gomorra e la quinta stagione si sta girando in questi giorni a Napoli

Dopo aver girato molte scene sul lungomare di Napoli il set cinematografico per le riprese di Gomorra 5 si è spostato al Centro Direzionale di Napoli dove, di notte, sono state effettuate molte riprese tra i grattacieli e nei sotterranei del grande complesso napoletano.

Altre scene a Napoli sono state girate anche alla Rotonda Diaz e poi a Ponticelli e alla Vela Gialla di Scampia ma la quinta serie della fiction vista in tutto il mondo ha iniziato le sue riprese nei paesi dell’Est Europa ed in particolare a Riga, in Lettonia a settembre scorso. La troupe è stata avvistata anche a Nola, a San Giovanni a Teduccio ed anche a Marcianise nel palazzo Grauso-Tartaglione.

La trama e il Cast della 5 serie di Gomorra

Nel cast della nuova serie ci sarà sempre Genny Savastano, alias Salvatore Esposito, che incontrerà nuovamente Marco D’Amore nei panni dell’Immortale Ciro Di Marzio in questa che dovrebbe essere la quinta e ultima stagione della fortunata serie televisiva. Contrariamente alle previsioni Ciro non sembra essere stato ucciso da Genny e ci sarà in questa quinta stagione.

La quarta serie era finita con la morte di Patrizia, interpretata da Cristiana Dell’Anna, e la latitanza di Genny Savastano che vuole riprendere il controllo su Scampia e in questa nuova serie sembra che arriverà un nuovo personaggio, il King, un nuovo capozona che si potrebbe alleare con i Levante nella guerra contro Genny Savastano che gli ha ucciso diversi membri della famiglia.

Quando esce Gomorra 5 La Serie

Le riprese dovrebbero terminare in primavera per cui la data di uscita su Sky e Now Tv dovrebbe essere verso la fine del 2021. Gomorra La Serie dovrebbe quindi andare in contemporanea in onda su Sky Atlantic e NOW TV entro la fine di quest’anno in base alla previsione della fine delle riprese. Nel frattempo abbiamo tutto il tempo di recuperare le prime quattro serie in streaming su NowTv.

