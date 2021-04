Un Parco dei Dinosauri ad Avellino: tra i più grandi d’Italia

Si realizzerà nella zona Sud del capoluogo irpino un grande parco a tema unico nel suo genere nel centro sud: un Dino Park che si estenderà su 100.000 metri quadrati

Un grande parco divertimenti a tema, dedicato ai Dinosauri da centomila metri quadrati, è stato annunciato ad Avellino. Pronto il progetto per quello che sarà forse il parco dedicato ai dinosauri tra i più grandi di Italia. L’annuncio del Sindaco del capoluogo Irpino che parla di un parco a tema unico e moderno che possa far divertire bambini e ragazzi, portando anche turisti in città. Un parco unico al centro sud, un Dino Park che si estenderà su 100.000 metri quadrati, cioè circa 12 campi da calcio, e che, ad oggi è il più grande in Italia.

La proposta arriva da una società proprietaria di parchi di divertimento in Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna e Russia che ha intenzione di realizzare il parco a tema nella zona Sud del capoluogo irpino. L’azienda è legata a società specializzate sulle mostre di dinosauri itineranti presenti in Italia che organizzano mostre ed eventi nella natura per diffondere e valorizzare l’immagine di territori.

Un’altra bella iniziativa in Campania dopo il ristorante a 50 metri di altezza di Benevento

Questa di Avellino è un’altra bella iniziativa in Campania dopo quella annunciata per Benevento

Nel capoluogo sannita arriverà questa estate Dinner in the Sky un progetto gastronomico che nel giro di poco tempo ha fatto il giro del mondo.

Un’esperienza unica nel suo genere che consentirà di stare sollevati a 50 metri di altezza da terra e pranzare liberamente magari fare colazione o per una cena romantica. A Benevento Dinner in the Sky rimarrà per 3 giorni a luglio 2021 e già ci sono le date per le prenotazioni. Info – Dinner in the Sky a Benevento

