Dinner in the Sky a Benevento: cena a 50 metri di altezza

Colazione, Brunch, Pranzo e Cena sospesi a 50 metri di altezza su Benevento

Dinner in the Sky è un progetto gastronomico che nel giro di poco tempo ha fatto il giro del mondo. Un’esperienza unica nel suo genere, sarà possibile stare sollevati a 50 metri di altezza da terra e liberamente pranzare, magari fare colazione o per una cena romantica.

Come poteva non arrivare in Italia? Quest’estate arriverà in 3 città d’Italia: Lago di Como, Trani e Benevento.

La rivista statunitense Forbes ha definito Dinner in the Sky il ristorante più insolito del mondo: un ristorante costruito con sedie collegate ad un tavolo di 5 tonnellate tenuto su da una gru con 16 cavi di acciaio. La capienza massima per il tavolo è di 22 persone.

E Dinner in the sky arriverà a Benevento il 9, 10 e 11 luglio 2021 e proporrà brunch, pranzo, pertivo e cena. Il menà proposto sarà a cura di Chef Luciano Vigliotti, un giovane chef del Samnium Resort Et Suites, un oasi di piacere 5 stelle nel cuore del Sannio.

Prezzi di Dinner in the Sky a Benevento

Brunch : 89€ con durata di 45 minuti

: 89€ con durata di 45 minuti Aperitivo: 129€ con durata di 50 minuti

129€ con durata di 50 minuti Pranzo: 139€ durata di 1 ora

139€ durata di 1 ora Cena: 159€ durata di 1h e 15 minuti

Dinner in the Sky a Benevento, maggiori informazioni