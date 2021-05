Maggio dei Monumenti: 5 weekend napoletani da non perdere con Artèpolis

Ritorna il Maggio dei Monumenti con tanti appuntamenti da non perdere a Napoli. Tra i tanti vi presentiamo il programma culturale di Artèpolis che propone, per questi 5 weekend, tante e interessanti visite guidate, trekking urbano e passeggiate culturali di Martin Rua

Ripartita quest’anno in presenza la nuova edizione del Maggio dei Monumenti 2021 che propone tantissimi interessanti eventi durante tutto il mese per farci conoscere le zone più belle e caratteristiche della nostra città. Tra i tanti eventi vi parliamo di quelli organizzati da Artèpolis una società di servizi per il turismo molto attiva in città.

Tanti appuntamenti con la voglia di ripartire, di tornare a vivere le città d’arte, di immergersi di nuovo nelle storie e nei monumenti rimasti silenziosi e vuoti per troppo tempo. E per questo particolare Maggio dei Monumenti Artèpolis metterà “in campo” un gruppo consolidato di guide e accompagnatori turistici. Tanti esperti che ci accompagneranno alla scoperta dei luoghi più belli e caratteristici di Napoli.

I cinque weekend di Artèpolis per il Maggio dei Monumenti 2021

Per questo speciale Maggio dei Monumenti 2021, finalmente in presenza, Artèpolis ha ideato cinque weekend di visite guidate, trekking urbano e passeggiate culturali in giro per la città.

Sei diversi itinerari che vanno dai sentieri di Posillipo alle scalinate di Sant’Antonio ai Monti all’Infrascata, dai Quartieri Spagnoli (con interventi canori sulle orme dei grandi della musica napoletana) e con sosta al prestigioso Caruso Place su via Toledo, al borgo Sant’Antonio Abate, il Buvero, e fino alle catacombe di Sant’Eufebio. Un’offerta suggestiva e fuori dai percorsi più tradizionali e un modo per conoscere angoli di Napoli poco noti.

Naturalmente saranno rispettate tutte le normative di sicurezza vigenti con distanziamento rispettato per ogni tappa e mascherine obbligatorie che assicureranno la tranquillità dei partecipanti che saranno organizzati in gruppi che non superano le quindici unità.

Per ogni visita la prenotazione è obbligatoria al numero 3466244062 oppure scrivendo a artepolis.naples@gmail.com. Tutti i dettagli sulla pagina Facebook ufficiale di Artèpolis.

I sei diversi itinerari proposti da Artèpolis per conoscere angoli di Napoli poco noti

Di eseguito tutti gli appuntamenti con i relativi orari e i prezzi.

8 e 15 maggio, ore 10.00: Il buio delle Catacombe e il secolo dei Lumi: Via Foria e Sant'Efremo Vecchio – Costo: €8 a persona – €15 a coppia – €4 minori 6-14 anni – Gratis bambini 0-6 anni – (Sconto di 1€ a persona sulla successiva prenotazione con Artépolis) – (Offerta per la visita alle catacombe inclusa)

8, 22 e 29 maggio ore 15.30: I Quartieri inCantati: passeggiata tra cultura e canto dal Corso Vittorio Emanuele a Via Toledo – Costo: €12 a persona – €22 a coppia – €6 minori 6-14 anni – Gratis bambini 0-6 anni – (Ingresso facoltativo al Caruso Place con soft drink: +8€) (Sconto di 1€ a persona sulla successiva prenotazione con Artépolis)

8 maggio ore 16.30 e 30 maggio ore 10.00: Conoscere per Amare: trekking urbano da Piazzetta Fuga a Piazza Montesanto – Costo: €8 a persona – €15 a coppia – €4 minori 6-14 anni – Gratis bambini 0-6 anni (Sconto di 1€ a persona sulla successiva prenotazione con Artépolis)

9 e 23 maggio ore 10.00: Sentieri sospesi di Posillipo: trekking urbano da Via Manzoni a Via Posillipo – Costo: €8 a persona – €15 a coppia – €4 minori 6-14 anni – Gratis bambini 0-6 anni – (Sconto di 1€ a persona sulla successiva prenotazione con Artépolis)

16 maggio ore 10.00: Fuori le mura: da Castel Capuano a Via Foria attraverso il Borgo Sant'Antonio Abate – Costo: €8 a persona – €15 a coppia – €4 minori 6-14 anni – Gratis bambini 0-6 anni – (Sconto di 1€ a persona sulla successiva prenotazione con Artépolis)

22 e 29 maggio ore 10.00: Sannazzaro incontra Virgilio e Leopardi: visita guidata della Chiesa di Santa Maria del Parto e del Parco Vergiliano a Piedigrotta – Costo: €8 a persona €15 a coppia – €4 minori 6-14 anni – Gratis bambini 0-6 anni – (Sconto di 1€ a persona sulla successiva prenotazione con Artépolis)

