Quartieri Spagnoli, i Casali di Posillipo e l’antica via dei Cacciottoli: 3 walking tour in città

3 walking tour da non perdere tra le bellezze di Napoli

Si chiudono tra sabato 29 e domenica 30 maggio 2021 la maggior parte degli eventi e delle visite guidate del Maggio dei Monumenti 2021 che ci ha fatto conoscere e riscoprire le zone più belle e caratteristiche della nostra città.

Per questo weekend vi segnaliamo le ultime tre straordinarie passeggiate organizzate da Artèpolis. Appuntamenti che verranno riproposti a grande richiesta per far ripartire e far tornare a vivere la città d’arte e per riscoprire quei luoghi straordinari della città rimasti silenziosi e vuoti per troppo tempo.

Godiamoci così l’ultimo weekend del Maggio dei Monumenti con le proposte di Artèpolis e delle sue guide che ci accompagneranno alla scoperta dei luoghi più belli e caratteristici di Napoli.

Le tre proposte di Artèpolis per l’ultimo weekend del Maggio dei Monumenti 2021

Per l’ultimo weekend del Maggio dei Monumenti 2021 Artèpolis ci propone tre visite guidate veramente speciali che hanno già riscosso vari sold Out. Itinerari diversi che ci porteranno dai sentieri di Posillipo alle storiche scalinate dei Cacciottoli fino alle bellezze nascoste dei Quartieri Spagnoli per farci conoscere gli angoli più belli e suggestivi della città.

Naturalmente saranno rispettate tutte le normative di sicurezza vigenti con distanziamento e mascherine obbligatorie che assicureranno la tranquillità dei partecipanti che saranno organizzati in gruppi che non superano le quindici unità.

I tre diversi itinerari proposti da Artèpolis per il weeknd 29/30 maggio 2021

Sabato 29 maggio 2021 – ore 15.30: I Quartieri inCantati: passeggiata tra cultura e canto dal Corso Vittorio Emanuele a Via Toledo – Costo: €12 a persona – €22 a coppia – €6 minori 6-14 anni – Gratis bambini 0-6 anni – (Ingresso facoltativo al Caruso Place con soft drink: +8€) (Sconto di 1€ a persona sulla successiva prenotazione con Artépolis)

– ore 15.30: Costo: €12 a persona – €22 a coppia – €6 minori 6-14 anni – Gratis bambini 0-6 anni – (Ingresso facoltativo al Caruso Place con soft drink: +8€) (Sconto di 1€ a persona sulla successiva prenotazione con Artépolis) Domenica 30 maggio 2021 – ore 10.00: Conoscere per Amare: trekking urbano da Piazzetta Fuga a Piazza Montesanto – Costo: €8 a persona – €15 a coppia – €4 minori 6-14 anni – Gratis bambini 0-6 anni (Sconto di 1€ a persona sulla successiva prenotazione con Artépolis)

– ore 10.00: Costo: €8 a persona – €15 a coppia – €4 minori 6-14 anni – Gratis bambini 0-6 anni (Sconto di 1€ a persona sulla successiva prenotazione con Artépolis) Domenica 30 maggio 2021 – ore 10.00: Sentieri sospesi di Posillipo: trekking urbano da Via Manzoni a Via Posillipo – Costo: €8 a persona – €15 a coppia – €4 minori 6-14 anni – Gratis bambini 0-6 anni – (Sconto di 1€ a persona sulla successiva prenotazione con Artépolis)

3 walking tour nel weekend: informazioni

