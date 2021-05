Riapre al pubblico il suggestivo percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

La Puteoli romana è una città antica ritrovata ben conservata sotto l’abitato del Seicento in perfetta continuità con la città attuale. Il magnifico percorso scende nelle viscere del Rione Terra coinvolgendo il visitatore.

Dal 1 maggio si può nuovamente visitare l’antico e suggestivo percorso archeologico che si trova sotto il Rione Terra a Pozzuoli e che consente una straordinaria passeggiata indietro nei secoli, alla scoperta dell’antica città romana di Puteoli.

Un percorso molto bello e suggestivo che farà scoprire ai visitatori le bellezze e il fascino dell’antica e fiorente città romana di Puteoli fondata nel 194 a.C., che fu colonia prediletta e porto di Roma in età augustea.

La Puteoli romana sotto il borgo seicentesco del Rione Terra a picco sul mare

Il suggestivo percorso archeologico sotterraneo nella Puteoli romana si trova sotto il Rione Terra a Pozzuoli, nel ventre del seicentesco borgo puteolano, cuore antico della odierna città di Pozzuoli. Un luogo stupendo che fu sgomberato il 2 marzo 1970 per i noti fenomeni sismici di Pozzuoli e che è rimasto poi abbandonato per 50 anni.

Oggi il borgo seicentesco abbandonato del Rione Terra si sta recuperando con un intervento di restauro stupendo che ha messo in condizione il visitatore di conoscere e passeggiare per l’antica città romana di Puteoli ritrovata, in perfette condizioni, sotto l’antico abitato.

La Puteoli romana è infatti una città antica ritrovata ben conservata sotto l’abitato del Seicento in perfetta continuità con la città attuale che coinvolge il visitatore che scende nelle viscere del Rione Terra.

A Pozzuoli tanti luoghi stupendi da visitare

Arrivare a Pozzuoli per vedere il Rione Terra ci consente una passeggiata incredibile nella grande storia della nostra terra. Oltre allo stupendo anfiteatro Flavio, il più grande in Italia dopo il Colosseo a Pozzuoli si potrà passeggiare tra le strette strade del seicentesco Rione Terra e ammirare panorami stupendi.

Nel Rione Terra c’è poi la bellissima Cattedrale San Procolo Martire nella quale si potranno ammirare le straordinarie tele di Artemisia Gentileschi, una grande artista del 600, una delle poche donne, che emerse all’epoca nel modo maschile della pittura. E sempre al Rione Terra oltre al percorso archeologico sotterraneo nella Puteoli romana si potrà visitare anche lo splendido Museo Diocesano di Pozzuoli, dove vengono conservati tanti capolavori.

La visita al percorso archeologico sotterraneo del Rione Terra

Ripresi dal 1 maggio i tour con le guide nella Puteoli sotterranea. Il pubblico potrà visitare la città romana in sicurezza con partenze scaglionate, a partire dalle 9:00 fino alle 16:30 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

La prenotazione è obbligatoria allo 081 19936286, tutti i giorni, dalle 9:00 alle 17:00 o sul sito ufficiale della Turismo e Servizi che gestisce le visite

Sullo stesso sito troverete tutte le informazioni sulla visita e sulla zona. La prima domenica del mese l’ingresso è gratuito. In tutti gli altri giorni la Tariffa intera è di €5.00. Tariffa ridotta per gruppi di 15+ persone: €2.50. I minorenni entrano gratis.

