Parco archeologico dei Campi Flegrei: riapre al pubblico con prezzi eccezionali

Un prezzo eccezionale di 4 euro a sito o 8 euro per tutti e 4 siti con il ticket valido per due giorni

Hanno riaperto al pubblico alcuni degli straordinari siti flegrei che fanno parte del Parco archeologico dei Campi Flegrei. Per il momento sono aperti e visitabili dal pubblico 4 luoghi straordinari della nostra storia:

Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia

Parco Archeologico di Cuma (ad eccezione dell’Antro della Sibilla in manutenzione)

(ad eccezione dell’Antro della Sibilla in manutenzione) Terme Romane di Baia

Anfiteatro Flavio di Pozzuoli

Questi luoghi storico straordinari saranno aperti dal Lunedì al Venerdì con accesso libero e con acquisto ticket direttamente in biglietteria e on line e poi il Sabato, Domenica e festivi esclusivamente con acquisto on line del biglietto.

Come visitare in sicurezza i siti dei Campi Flegrei

Nei siti aperti è stato attuato un nuovo sistema di visita che consente di accedere in sicurezza questi luoghi straordinari con ingressi contingentati, mascherine obbligatorie, percorsi differenziati e adozione di misure a garanzia dei visitatori.

È previsto l’ingresso ogni 15 minuti di un numero massimo di 20 visitatori e non è consentito l’accesso a gruppi superiori di 10 persone.

Vi ricordiamo che il prezzo di accesso a questi luoghi storici è straordinariamente conveniente perché è di € 4 intero per il singolo sito o di € 8 Intero cumulativo per 4 del Circuito flegreo, ticket valido per due giorni. (o Ridotto singolo sito: € 2- Ridotto cumulativo Circuito flegreo: € 4)

Come visitare gli altri siti del Parco Archeologico

Al momento sono aperti solo i 4 siti descritti in precedenza ma, di questi, resteranno temporaneamente chiusi presso il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia la Sala Liternum e Polveriera che ospita la mostra permanente “Il visibile, l’invisibile e il mare” e presso il Parco archeologico delle Terme di Baia il Tempio di Mercurio.

Restano al momento chiusi gli altri siti del Parco normalmente visitabili su richiesta e che sono la Piscina Mirabile, il Teatro Romano di Miseno, il Sacello degli Augustali e la Necropoli di Cappella. Riprenderanno le visite anche allo straordinario Parco Sommerso di Baia per visite e info rivolgersi a: pa-fleg.baiasommersa@beniculturali.it

Per consultare gli orari di apertura e chiusura per singolo sito e chiusure settimanali

Per Acquisto online biglietti obbligatorio Sabato, Domenica e festivi e consigliato negli altri

