Un nuovo murale per Diego Armando Maradona a Frattamaggiore, la città di Lorenzo Insigne

A Frattamaggiore, vicino Napoli, nella città del capitano della squadra del Napoli, Lorenzo Insigne, è stato realizzato un nuovo murale per il grande Diego Armando Maradona, cui Napoli deve i suoi più grandi successi nel mondo del calcio.

Ancora un grande murale per ricordare il grande campione Diego Armando Maradona, eccezionale giocatore del Napoli e della nazionale Argentina, un nuovo ritratto di Maradona, che va aggiungersi ai tanti murale dedicati a Diego sorti tra Napoli e la sua provincia. Quest’ultimo è stato realizzato in via Rossini a Frattamaggiore, la cittadina vicino Napoli dove è nato e cresciuto Lorenzo Insigne, l’attuale capitano del Napoli.

La bella opera è frutto di una collaborazione con la street artist Leticia Mandragora, autrice di altri capolavori a Napoli e nelle vicinanze ed in particolare di un’altra bella opera su Maradona realizzata a Gragnano che ci riporta un Diego Armando Maradona felice, seduto in un campo di grano.

Il Napoli e Diego Armando Maradona

Il nuovo murale dedicato a Diego si trova a Frattamaggiore vicino al luogo dove è cresciuto Lorenzo Insigne, quasi a rappresentare una continuità nella storia del calcio a Napoli.

Diego ha lasciato a Napoli un grandissimo ricordo e tanto affetto tra i tifosi che hanno sempre amato questo ragazzo del sud del mondo che ha portato la squadra del Napoli nelle vette più alte del calcio. Il campione argentino con la maglia azzurra ha donato alla città e ai tifosi due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa e una Coppa Uefa e la città non dimentica il suo pibe de oro e gli manifesta in ogni modo il suo amore dedicandogli il suo grande stadio e tanti Murale in tutta la città e nelle vicinanze.

Gli altri murales dedicati a Diego Armando Maradona a Napoli e nelle vicinanze

Tanti murales sono stati dedicati a Napoli e nelle vicinanze a Diego Armando Maradona che è da anni nel cuore dei Napoletani.

