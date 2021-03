Nuovo murale dedicato a Diego Armando Maradona nei giardini del porto di Pozzuoli

Un altro murale di Mario Casti Farina dedicato a Maradona dopo quello, bellissimo, realizzato dallo stesso artista fuori all’ex Centro Sportivo Paradiso a Napoli

E’ stata realizzata da Mario Castí Farina la nuova bella opera dedicata al campione argentino che si trova nei giardini della villetta comunale di Pozzuoli vicino al Porto alle spalle dell’edicola. Dopo il bellissimo murale di Diego fuori allo storico campo Paradiso con la figlia Dalma arriva una nuova opera di Mario Casti dedicata al Pibe de Oro.

Lo street artist napoletano Mario Castí Farina ha inaugurato la nuova opera alla presenza del figlio di Maradona, Diego Armando Jr. grazie all’iniziativa promossa dall’Associazione Vespa Club di Pozzuoli e realizzata grazie a oltre 20 sponsor.

Bella anche la dedica “Rappresenti la città che mai ti dimenticherà“ affianco al murale che ci propone un Maradona sorridente in maglia azzurra, rappresentato da grande Capitano della squadra del suo Napoli.

Gli altri murales dedicati a Diego Armando Maradona a Napoli e nelle vicinanze

Tanti murales sono stati dedicati a Napoli e nelle vicinanze a Diego Armando Maradona che è da anni nel cuore dei Napoletani. Gli ultimi due realizzati sono a Gragnano e a Quarto e sono di due grandi artisti e cioè Leticia Mandragola e di Agoch Jorit. A Gragnano, città della Pasta, c’è un grande Diego Armando Maradona di Leticia Mandragora che lo ha rappresentato felice, seduto in un campo di grano, simbolo della buona pasta di Gragnano.

Molto bello anche quello realizzato da Jorit Agoch e dedicato a Maradona nella “sua” Quarto per avere “Diego a casa”. Un’altra grande opera di Jorit dedicata al Pibe de Oro.

Ma il Primo e grande murale fu realizzato ai Quartieri Spagnoli in Via Emanuele de Deo ed è il primo dipinto da Mario Filardi nel 1990, anno in cui il Napoli vinse il secondo scudetto grazie soprattutto a Maradona.

Nel tempo il murale, realizzato con semplici vernici, iniziò a sbiadirsi e nel 1998, nel punto del muro dov’era la testa di Diego, fu aperta anche una finestra. Un rifacimento fu compiuto a ottobre del 2017, quando il grande street artist argentino Francisco Bosoletti, ha completamente rifatto il volto di questa grande opera.

Un’altra grande opera straordinaria su Diego Armando Maradona si trova nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, in via Taverna del Ferro ed è di Jorit Agoch. Poi esiste anche un altro Murale a Napoli nel campetto di calcio dell’Ex Opg Je so pazzo a Materdei.

A pochi giorni dalla morte un altro grande artista napoletano, Nello Petrucci, ha reso omaggio a Maradona proprio nel suo Tempio: lo stadio San Paolo che è stato da poco dedicato a Maradona cambiando ufficialmente nome.

Poi, il 5 dicembre 2020, L’EAV, la società regionale che gestisce le ex linee della Circumvesuviana, della Circumflegrea e della Cumana, ha inaugurato la rinnovata stazione della Cumana della Mostra, che sarà chiamata “Mostra-Stadio Maradona”. La nuova stazione è un vero e proprio tempio del Calcio Azzurro e al suo interno contiene due murales di Maradona e tanti altri dei calciatori e degli allenatori che hanno fatto la storia del Napoli.

Prima di Natale 2020 un altro e bellissimo, murale dedicato a Maradona. Il lavoro è stato svolto dall’artista Mario Casti che ha realizzato sul muro esterno del vecchio centro Sportivo Paradiso a Soccavo a Napoli, dove si allenava la squadra ai tempi di Diego, uno splendido Murale che raffigura Maradona seduto sul pallone che osserva sua figlia Dalma che raccoglie margherite.

