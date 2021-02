Un grande murale di Diego Armando Maradona a Gragnano ad opera di Leticia Mandragola

La città simbolo della pasta omaggia Diego Armando Maradona con un grande murale che lo vede, felice, seduto in un campo di grano, simbolo della buona pasta di Gragnano. E con questo bel lavoro di Leticia Mandragola salgono a tre i murales di Gragnano che avvicinano i personaggi famosi al vero oro della zona: la buona pasta artigianale di Gragnano

Continuano gli omaggi, a Napoli e in Campania, al grande Diego Armando Maradona. Il nuovo pensiero per Diego arriva da Gragnano dove è stato realizzato un grande, e bello, murale che raffigura il ‘pibe de oro’ seduto felice in un campo di grano. L’opera è dell’artista italo-spagnola Leticia Mandragora.

Naturalmente a Gragnano, che è la capitale della buona pasta, l’accostamento è stato voluto ricordando il grande talento del fuoriclasse argentino e la buona pasta di Gragnano, due cose conosciute in tutto il mondo.

L’opera che rappresenta Diego Armando Maradona si trova in una zona chiamata Piazzetta degli Amici ed è una zona dove si trovano molti edifici scolastici della città: vuole dare una nuova immagine di Gragnano anche come anche punto di aggregazione e di ritrovo per i più giovani.

L’opera di Leticia Mandragora porta a tre i grandi murales di Gragnano

La bella opera di Leticia Mandragora si aggiunge ad altri due straordinari murales realizzati negli ultimi anni a Gragnano, sempre con personaggi famosi in abbinamento alla ottima pasta di Gragnano.

Una bella ed unica galleria di arte urbana che vuole recuperare alcune zone della città con bellissimi murales di artisti famosi abbinati allo straordinario e amato prodotto locale famoso in tutto il mondo: l’eccellente Pasta artigianale di Gragnano.

La ‘street artist’ italo-spagnola Leticia Mandragora aveva già realizzato tempo fa un grande murale dedicato a Sophia Loren, su un palazzo su via Quarantola nel centro di Gragnano e sempre in abbinamento alla straordinaria pasta di Gragnano.

Il primo murale di Gragnano è di Jorit: un Totò che mangia gli spaghetti

I due murales di Leticia Mandragora si sono aggiunti ad uno straordinario capolavoro di Jorit realizzato qualche tempo fa: un bellissimo Totò che mangia gli spaghetti con le mani dal film/commedia “Miseria e Nobilità” .

Questo è stato il primo e divertente, oltre che bello, lavoro firmato Jorit, che si trova a via nuova San Leone e celebra, per primo l’ottima pasta di Gragnano. Un bel lavoro realizzato grazie a una raccolta di fondi promossa dall’associazione Gragnano Hub per il recupero di un parco di palazzine popolari in via nuova San Leone.

