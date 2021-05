Passeggiate e walking tour per scoprire le bellezze di Forcella e del centro di Napoli

Tanti eventi e passeggiate, anche gratuite, o a pochi euro, per scoprire le bellezze e la storia del quartiere di Forcella e della zona della Maddalena a Napoli

Per tutto il mese di Maggio 2021, in occasione del Maggio dei Monumenti ci saranno dei tour gratuiti e a pagamento che ci permetteranno di scoprire le tante belle del quartiere di Forcella a Napoli ma anche delle zone della Maddalena fino al Decumano Maggiore. Gli eventi si terranno nei weekend e sono organizzati da Manallart è un’associazione giovanile che opera nel settore turistico-culturale e nell’organizzazione di eventi legati all’arte e ci propone delle particolari visite per conoscere l’importante patrimonio storico-artistico delle storiche zone di Forcella, Maddalena e Capuana a Napoli.

Ci saranno visite guidate, walking tour o percorsi teatralizzati organizzati per farci scoprire zone antiche di Napoli ma, a volte poco valorizzate. Tra la Real Casa Santa dell’Annunziata e la sua antica ‘Ruota degli Esposti’ che ha salvato migliaia di neonati abbandonati, le bellissime Fontana della Scapigliata e del Capone e poi il “Cippo a Forcella” delle mura greche di piazza Calenda e tanto altro. Zone storiche ma poco conosciute di Forcella ma anche tanto altro tra la Maddalena, i Tribunali e il Decumano Maggiore.

Alcune delle prossime iniziative dell’Associazione Manallart per maggio 2021

Sabato 22 e sabato 29 maggio – L’Annunziata tra storia e ricordo! Un tour sulle origini dell’Annunziata fino alla fontana della Scapigliata e il Cippo a Forcella. Il percorso sarà intervallato da brevi interventi artistici in cui i visitatori incontreranno figure storiche della “Real Casa Santa” ed ascolteranno la loro storia. VISITA GUIDATA TEATRALIZZATA a cura di MANALLART APS in collaborazione con I TEATRINI Appuntamento: via Annunziata 34, davanti alla Chiesa dell’Annunziata Ore 10:15 gratuito grazie al contributo della Fondazione Banco di Napoli

Domenica 23 maggio – Walking tour: tracce, storie e leggende tra Forcella e via Tribunali – Il walking tour segue una serie di tappe insolite che toccano luoghi iconici ma poco noti del quartiere di Forcella sbucando sul Decumano Maggiore fino al cortile di Palazzo Ricca presso la Chiesa di Santa Maria del Rifugio. Appuntamento: piazza Crocelle ai Mannesi, davanti alla chiesa di San Giorgio Maggiore Ore 10:15 Evento gratuito grazie al contributo della Fondazione Banco di Napoli

Sabato 29 maggio – Scopri Forcella e poi ritorni ! Come l’Annunziata è stata l’origine misteriosa di migliaia di vita umane così Forcella è tra le origini di Napoli, essendo uno dei quartieri più antichi della città. Appuntamento: Via Annunziata n. 34, davanti la Basilica dell’Annunziata Ore 10:30 Costo: € 8 quota associativa incluso noleggio radioguide

Domenica 30 maggio – Walking tour: dalla maddalena a forcella fino al decumano maggiore Un walking tour che attraversa i quartieri-teatro della storia di Napoli per vivere in maniera nuova la città e lasciarsi stupire guardando ai progetti futuri di recupero urbano e sociale Appuntamento: via Annunziata 34, davanti la Basilica dell'Annunziata Ore 10:30 costo € 8 incluso noleggio radioguide (sanificate)

Tutte le iniziative si terranno nel rispetto delle normative vigenti – per partecipare la prenotazione è sempre obbligatoria e va effettuata ai numeri dell’Associazione Manallart cui si potranno anche richiedere tutte le informazioni sugli eventi Telefono o whatsapp 3333851932 / 3338877512 E-mail: manart.cultura@gmail.com Pagina Facebook o Instagram:

