Riapre il Cinema Vittoria a Napoli con 2 film premi Oscar 2021

Si riparte sabato 1 maggio nel segno dei Oscar e del grande cinema di qualità con due grandi film: Nomadland e In The Mood for Love di Wong Kar-Way

Il Cinema Vittoria di Napoli riaprirà al pubblico sabato 1 maggio 2021 con il film premio Oscar Nomadland. Una pellicola straordinaria che ha vinto i tre premi Oscar principali per il Miglior Film, la Miglior Regia, e la Migliore attrice.

Nomadland: tre premi Oscar 2021

Nomadland sarà proiettato garantendo il rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Ma i film in programmazione al Vittoria saranno due: Nomadland di Chloé Zhao che ha vinto i tre premi Oscar più importanti per il Miglior Film, Miglior Regia, Migliore attrice ed anche, nella sala piccola, In The Mood for Love di Wong Kar-Way, in versione restaurata 4K.

Chiudiamo la notizia riportandovi ciò cha ha dichiarato Frances McDormand quando ha ritirato il premio Oscar come Migliore Attrice Protagonista di Nomadland:

“Se potete vi prego di guardate il nostro film sullo schermo più grande possibile e portate tutti quelli che conoscete a vedere i film premiati quest’anno. Tornate al cinema”.

E a Napoli si riparte sabato 1 maggio al cinema Vittoria nel segno dei Oscar e del grande cinema di qualità.

Il Cinema Vittoria riapre a Napoli: prezzi, orari e date

Quando: da sabato 1 maggio 2021

da sabato 1 maggio 2021 Dove: Via Maurizio De Vito Piscicelli, 8/12 Napoli

Via Maurizio De Vito Piscicelli, 8/12 Napoli Orario: spettacoli alle 17.15 e 19.15

spettacoli alle 17.15 e 19.15 Prezzo biglietto: 7 euro

7 euro Contatti e informazioni: previsto il rispetto della normativa di sicurezza con posti prenotati e distanziati con mascherina obbligatoria, misurazione della temperatura ecc. info e prenotazioni Cinema Vittoria

