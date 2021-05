Il Teatro San Carlo riapre le porte al pubblico con i grandi concerti

Riparte anche la grande musica in presenza al Teatro di San Carlo a Napoli dopo il grande successo ottenuto dalla Traviata di Giuseppe Verdi. Nelle prossime settimane tre appuntamenti da non perdere con la grande musica nel Massimo Napoletano

Ripartono anche i grandi concerti in presenza al Teatro San Carlo di Napoli dopo il successo ottenuto da La Traviata di Giuseppe Verdi che, nelle varie repliche ha esaurito tutte le disponibilità di posti.

Ed ora, sempre con posti limitati per il distanziamento, riprendono i grandi concerti al Teatro di San Carlo con tre appuntamenti da non perdere.

Sabato 29 maggio 2021 – ore 19.00 – Concerto Webern – Brahms . Torna sul podio dell’Orchestra del Teatro di San Carlo il direttore musicale Juraj Valčuha con in programma musiche di Charles Ives, The Unanswered Question, Anton Webern, “Langsamer Satz” per orchestra d’archi e Johannes Brahms, Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 73.

– un sabato da non perdere con le musiche di Carl Orff, con Carmina Burana per soli, coro, due pianoforti e percussioni con Direttore e il Coro del Teatro di San Carlo come protagonista Domenica 6 giugno 2021 – ore 18.00 – Concerto Recital Renaud Capucon – Al Teatro di San Carlo un virtuoso del violino, Renaud Capuçon, con al pianoforte da Guillaume Bellom che eseguiranno la Sonata in la maggiore n. 1 per violino e pianoforte, Op. 13 di Gabriel Fauré, la Sonata n. 1 in re minore per violino e pianoforte, Op. 75 di Camille Saint-Saëns e la Sonata in la maggiore per violino e pianoforte di César Franck.

Biglietti e raccomandazioni per l’accesso

Per il San Carlo le regole del distanziamento limitano significativamente la disponibilità dei posti in vendita. L’acquisto di posti tra loro contigui è consentito esclusivamente a congiunti, conviventi o membri dello stesso nucleo familiare, sotto la piena responsabilità dell’acquirente. In caso di acquisti per congiunti è necessario compilare ed esibire l’autocertificazione disponibile sul sito del San Carlo.

E’ possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli direttamente dal sito con carta di credito e, al termine del processo, è possibile ricevere i biglietti acquistati direttamente via e-mail in modalità print@home.Per qualsiasi tipo di assistenza legata agli acquisti online è possibile contattare il numero 0817972468 (operativo da lunedì a sabato dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18) o inviare un’email all’indirizzo promozionepubblico@teatrosancarlo.it.

Concerti al Teatro San Carlo: prezzi, orari e date

Quando: 29 maggio, 5 giugno e 6 giugno orari diversi

29 maggio, 5 giugno e 6 giugno orari diversi Dove: Teatro San Carlo, via San Carlo Napoli

Teatro San Carlo, via San Carlo Napoli Prezzo biglietto: da 20 a 50 euro

da 20 a 50 euro Contatti e informazioni: Sito ufficiale Teatro San Carlo

Prenotazione è obbligatoria: 0817972412 – visiteguidate@teatrosancarlo.it

