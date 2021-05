La Traviata di Giuseppe Verdi riapre al pubblico il Teatro San Carlo di Napoli

La Traviata, il capolavoro di Giuseppe Verdi ispirata al dramma della “Dama delle Camelie” di Alessandro Dumas, scelta per far tornare il pubblico nel Massimo Napoletano

Riapre finalmente al pubblico il Teatro San Carlo di Napoli e dal 14 maggio 2021 al 23 maggio 2021 andrà in scena La Traviata di Giuseppe Verdi un’opera in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave tratta dal dramma “La dame aux camélias” di Alexandre Dumas la cui prima rappresentazione avvenne a Venezia al Teatro La Fenice, il 6 marzo 1853.

Venerdì 14 maggio alle 19:00 il pubblico rientrerà nelle stupende sale del Teatro di San Carlo per una Stagione d’opera del Massimo napoletano che era iniziata con spettacoli in streaming e che ora riprenderà in presenza con il capolavoro verdiano che verrà rappresentato in forma semiscenica.

La Traviata di Giuseppe Verdi riapre il Teatro San Carlo

Per questa speciale edizione della Traviata di Giuseppe Verdi la regia è di Marina Bianchi, mentre la direzione è affidata Karel Mark Chichon, per la prima volta sul palco del San Carlo, alla guida di Orchestra e Coro del Lirico di Napoli.

Sul palco, nei panni di Violetta Valéry ci saranno in alternanza il soprano Ailyn Pérez e Aleksandra Kurzak, il tenore Leonardo Caimi si alternerà con Ivan Magrì nel ruolo di Alfredo Germont mentre George Gagnidze sarà Giorgio Germont. Con questa produzione entrano ufficialmente il Maestro del Coro Josè Louis Basso e la Direttrice del Corpo di ballo Clotilde Vayer.

Gli spettacoli della Traviata al Teatro San Carlo

Gli spettacoli andranno nelle seguenti date e orari e saranno in italiano con sovratitoli in Italiano e in Inglese della durata di 2 ore e 40 minuti circa, compreso un intervallo di 15 minuti.

Venerdì 14 maggio 2021, ore 19:00 – Turno A

Sabato 15 maggio 2021, ore 19:00 – fuori abbonamento

Domenica 16 maggio 2021, ore 17:00 – Turno F

Martedì 18 maggio 2021, ore 19:00 – Turno C/D

Giovedì 20 maggio 2021, ore 18:00 – Turno B

Sabato 22 maggio 2021, ore 19:00 – fuori abbonamento

Domenica 23 maggio 2021, ore 17:00 – fuori abbonamento

Il prossimo appuntamento con il pubblico “in presenza” ci sarà sabato 29 maggio 2021 ore 19.00 con un concerto sinfonico che vedrà l’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Juraj Valčuha. In programma la Sinfonia n. 2 in re maggiore op.73 di Johannes Brahms e in Langsamer Satz di Anton Webern.

La Traviata di Giuseppe Verdi al San Carlo: prezzi, orari e date

Quando: dal 14 maggio 2021 al 23 maggio 2021

dal 14 maggio 2021 al 23 maggio 2021 Dove: Teatro San Carlo di Napoli

Teatro San Carlo di Napoli Prezzo biglietto: da 20 a 60 euro circa

da 20 a 60 euro circa Contatti e informazioni: Esecuzione in forma forma semiscenica. – maggiori informazioni e prenotazioni Teatro di San Carlo

