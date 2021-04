Gli spettacoli di aprile in streaming per la Stagione del Teatro di San Carlo a Napoli

Continua, purtroppo in streaming, la Stagione del Teatro San Carlo di Napoli fino alla prossima estate, ma sempre con tanti interessanti spettacoli e con un cartellone concepito per il web che prevede tre eventi al mese e biglietti a prezzo ridotto acquistabili su Mymovies. Di seguito gli spettacoli di Aprile 2021

Continuerà sempre sul web e in streaming fino alla prossima estate la nuova Stagione del Teatro di San Carlo di Napoli. La qualità e la bellezza degli spettacoli rimangono immutati ma dobbiamo accontentarci di vedere questi straordinari eventi in streaming con tre spettacoli al mese e biglietti “simbolici” disponibili sulla piattaforma Mymovies e sulla pagina facebook, sia per il singolo spettacolo che per gli abbonamenti. Ed anche per Aprile 2021 avremo tre interessanti spettacoli in calendario.

Due concerti e un balletto ad Aprile 2021 dal Teatro di San Carlo di Napoli

Per il mese di Aprile 2021 il San Carlo di Napoli presenterà due straordinari concerti e un bellissimo balletto ed anche una novità: ci sarà a Napoli per la prima volta al San Carlo a dirigere l’Orchestra del Massimo napoletano il famoso direttore israeliano Dan Ettinger, ed anche il giovane e bravissimo pianista russo Alexander Malofeev.

Si inizia venerdì 2 aprile con il Concerto La petite messe solennelle di Gioachino Rossini nella versione per soli, coro, due pianoforti e armonium che sarà disponibile online a partire dalle ore 20.00 e sarà eseguita dal Coro del Teatro di San Carlo sotto la direzione di Gea Garatti Ansini. Seguirà venerdì 23 aprile il Divertissment uno spettacolo di balletto a cura di Stéphane Fournial che sarà invece disponibile on line dalle 20 con protagonista il Balletto del Teatro di San Carlo.

Chiuderà la programmazione del mese Venerdì 30 aprile il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in fa diesis minore Op.1 di Sergej Rachmaninov e la Sinfonia n. 4 in fa minore, op. 36 di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Il concerto sarà diretto dall’israeliano Dan Ettinger, per la prima volta al San Carlo, che dirigerà l’Orchestra del Massimo napoletano e anche il giovane pianista russo Alexander Malofeev. Il concerto sarà disponibile a partire dalle ore 20.00.

Come vedere gli spettacoli e acquistare i biglietti per il teatro San Carlo

Gli spettacoli di aprile 2021 saranno disponibili dal primo giorno di programmazione e fino alle 23:59 del 30 aprile 2021 sul portale MyMovies.it e, per i primi tre giorni, anche sulla pagina Facebook del Teatro San Carlo.

Tutti gli spettacoli saranno acquistabili in streaming su MyMovies.it e on demand sul sito shop.teatrosancarlo.it. I prezzi sono di 2,29 euro per singolo spettacolo per una settimana o di 4,99 euro per un abbonamento per i tre spettacoli del mese.

Acquisto su MyMovies (Abbonamento 3 spettacoli 4.99€ / E-ticket 1 spettacolo per 7 giorni a 2.29€)

(Abbonamento 3 spettacoli 4.99€ / E-ticket 1 spettacolo per 7 giorni a 2.29€) Acquisto su Facebook(E – ticket 1 spettacolo per i primi 3 giorni di programmazione a 2.29 €)

Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo di Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata