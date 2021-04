Concerto di Pasqua del San Carlo in streaming con la “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini

Anche per questa Pasqua il Teatro San Carlo propone un grande evento online a soli 2,29 euro con da venerdì 2 aprile la “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini, disponibile sui canali social del teatro

Anche per questa particolare Pasqua continuerà sul web e in streaming la nuova Stagione del Teatro di San Carlo di Napoli e, in attesa di poter tornare nello splendido Massimo Napoletano, godiamoci on line, e a pochi euro, i suoi magnifici spettacoli.

Per Pasqua 2021 da venerdì 2 e fino al 30 aprile 2021 sarà possibile vedere in streaming sulla piattaforma online del Massimo napoletano la “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini, con il coro del teatro di San Carlo diretto da Gea Garatti Ansini, con Roberto Moreschi e Fabio Maggio ai pianoforti e Nicola Capano all’Armonium.

Una straordinaria opera di Rossini La Petite Messe Solennelle che fu scritta per dodici cantanti, di cui quattro solisti, due pianoforti e un armonium e che fu l’ultima delle composizioni cameristiche composte dal Maestro durante il soggiorno parigino di Rossini, musiche importanti che avevano interrotto il silenzio compositivo seguito al Guillaume Tell.

Gioacchino Rossini, che fu anche direttore musicale del San Carlo dal 1815 per ben sette anni, fino al 1822, compose La Petite Messe Solennelle a Passy nel 1863 e la eseguì in forma privata a Parigi il 13 marzo 1864 nel salone del palazzo della Contessa Louise, moglie del celebre banchiere Pillet Will. Al concerto furono presenti oltre ai critici alcuni importanti musicisti e anche uomini politici e diplomatici stranieri.

La Petite Messe Solennelle che vedremo in streaming è stata registrata dal vivo presso il Teatro San Carlo di Napoli il 22 novembre 2020 e sarà riproposta in rete a prezzi popolari di 2,29 euro fino al 30 aprile 2021 in streaming.

Come vedere gli spettacoli e acquistare i biglietti per il teatro San Carlo

Gli spettacoli di aprile 2021 saranno disponibili dal primo giorno di programmazione e fino alle 23:59 del 30 aprile 2021 sul portale MyMovies.it e, per i primi tre giorni, anche sulla pagina Facebook del Teatro San Carlo.

Tutti gli spettacoli saranno acquistabili in streaming su MyMovies.it e on demand sul sito shop.teatrosancarlo.it. I prezzi sono di 2,29 euro per singolo spettacolo per una settimana o di 4,99 euro per un abbonamento per i tre spettacoli del mese.

Acquisto su MyMovies (Abbonamento 3 spettacoli 4.99€ / E-ticket 1 spettacolo per 7 giorni a 2.29€)

(Abbonamento 3 spettacoli 4.99€ / E-ticket 1 spettacolo per 7 giorni a 2.29€) Acquisto su Facebook(E – ticket 1 spettacolo per i primi 3 giorni di programmazione a 2.29 €)

Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo di Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata