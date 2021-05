Le visite guidate a Napoli per il Maggio dei Monumenti | Weekend dal 28 al 30 maggio 2021

facebook Palazzo Reale Napoli

Tante visite guidate per il Maggio dei Monumenti 2021 con eventi in sicurezza per scoprire i luoghi e le storie più belle di Napoli. Ecco uno speciale dedicato alle visite guidate per il prossimo weekend ma anche per tutta la settimana

Anche questo weekend si terranno tantissimi eventi in presenza e in sicurezza per il Maggio dei Monumenti con moltissime visite guidate, e anche questa settimana, seguendo la richiesta dei nostri lettori, pubblichiamo uno speciale dedicato alle visite guidate per il prossimo weekend.

Le visite guidate sono veramente tante e vi riportiamo di seguito solo quelle che si terranno a Napoli domenica 30 maggio ma vi diamo alla fine il link di una piccola guida dove troverete tutte le visite guidate che si terranno tra lunedì 24 e domenica 30 maggio 2021.

Tra questi eventi alcuni sono gratuiti ma in genere, per partecipare raramente si superano i 10 euro. Tutte le informazioni e le prenotazioni vanno richiesti agli organizzatori (troverete numeri e mail). Iniziamo prima dalle visite gratuite e poi troverete quelle che richiedono un piccolo contributo.

Le visite guidate gratuite a Napoli di Domenica 30 maggio 2021

Associazione Napoli è – Alla riscoperta della città. Rivive la Napoli dei sedili Una passeggiata attraverso i luoghi degli antichi sedili. Immagini girate da fotografi ed esperti dell’associazione, in collaborazione con istituzioni scolastiche. Appuntamento presso piattaforma web, ore17.00 visita gratuita Accessibile a persone con disabilità Lingue: inglese @ associazionenapolie@libero.it Tel 351/1264195

Le visite guidate a Napoli di Domenica 30 maggio 2021

Gruppo Archeologico Napoletano – Il Complesso archeologico di Agnano – Il percorso prevede la visita delle terme di Agnano, del santuario di epoca ellenistica, della grotta del cane e delle terme di età romana Appuntamento area parcheggio terme di Agnano – Via Agnano Astroni 24 ore 10.00; 11.30 5 euro Lingua: inglese @ info@ganapoletano.it Tel 340/6678413 Maggiori informazioni

Associazione “MANALLART” – Walking tour: dalla Maddalena a Forcella fino al Decumano Maggiore – Un walking tour attraversando i quartieri-teatro della storia di Napoli, per vivere in maniera nuova la città e lasciarsi stupire, guardando ai progetti futuri di recupero urbano e sociale. Appuntamento presso Via Annunziata n. 34, davanti la Basilica dell’Annunziata, ore 10.30 8 euro, incluso noleggio radioguide Lingue: inglese @ manart.cultura@gmail.com Tel 333/8877512 – 333/3851932 – Maggiori informazioni

Associazione “Megaride Falcones” – Passeggiando nei giardini della principessa, tra cavalieri, nobili e aristocratiche vicende Visita teatralizzata in cui agli spettatori sarà illustrata la storia della Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio e le vicende di illustri personaggi napoletani con l’ausilio di rappresentazioni sceniche in costume e mini-performance di attori e figuranti. I visitatori potranno assistere a combattimenti di cavalieri e ad esibizioni di figuranti ed attori in abiti del secolo XVIII-XIX. Appuntamento presso la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte ore 11.00 1° tour – ore 15.00 2° tour 15 euro (gratis per bambini fino a 9 anni) Accessibile a persone con disabilità Lingue: inglese @ megaridefalcones@libero.it Tel 0810199633

Associazione “Vivere Napoli” – La Grotta di Seiano e il Parco Archeologico del Pausilypon Visita della Grotta di Seiano, che attraversa la collina tufacea di Posillipo. Nel 2009 è stata riaperta al pubblico, rappresenta l’unica via di accesso al Parco Archeologico del Pausilypon. Appuntamento Discesa Coroglio, 36 (ingresso Grotta), ore 10.30; 12.30; 15.00 Accessibile a persone con disabilità Lingue: inglese 10 euro, (bambini 0-6 anni gratis, 7-12 anni 5 euro) In caso di chiusura le visite potranno essere svolte anche online sul sito www.viverenapoli.com.it al prezzo ridotto di 5 euro @ prenotazioni@viverenapoli.com Tel 3341119819 – 3496479141

Mimma Macrì – Il tempo e i luoghi della Napoli del Commissario Ricciardi Tour sulle tracce del Commissario Ricciardi, personaggio degli anni ’30 protagonista dei romanzi di Maurizio De Giovanni e della fiction Rai omonima. Appuntamento presso Piazza carità, ore 16.30 10 euro (5 euro per ragazzi 10-16 anni, gratis per bambini fino ai 10 anni) Accessibile a persone con disabilità Lingue: inglese @ mimmaguide@gmail.com Tel 3387870753

Davide D’Andrea – Napoli è una canzone Visita di alcuni luoghi simbolo della canzone napoletana partendo da Via Toledo fino al Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella nei pressi di Piazza Bellini Appuntamento presso Metro 1 Toledo ore 12.30 10 euro davidedandrea22@gmail.com Tel 3384054605

Visita teatralizzata in cui la guida fungerà da voce narrante,gli attori faranno rivivere alcuni tra i sovrani che hanno regnato su Napoli. Appuntamento Castel Nuovo, ore 11.00 10 euro Accessibile a persone con disabilità Lingue: inglese @ harambeeass@gmail.com Tel 331/2420964 LUDOVIGUIDA – Napoli in fiore tra storie di incredibili palazzi – Visita tra i quartieri Pendino, San Giuseppe e Portanova, alla scoperta di portali monumentali, architetture insolite e storie ricche di passione e genialità. Sono previste alcune letture che accompagneranno il visitatore tra i luoghi della Napoli in fiore verso il Rinascimento. Appuntamento presso Piazza Portanova ore 16.30 10 euro (8 euro bambini fino a 12 anni) In caso di chiusura, causa Covid le visite si svolgerà online al costo ridotto di 5 euro Accessibile a persone con disabilità Lingue: inglese @ INFO@LUDOVIGUIDA.COM Tel 3283623403 Lunedì 31/05

Le visite guidate a Napoli per il Maggio dei Monumenti per la settimana dal 24 al 30 maggio 2021

