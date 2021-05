Il Piccolo Principe: rappresentazioni gratuite al Teatrino del Belvedere di Capodimonte

Quattro appuntamenti da non perdere, per bambini e adulti, nel Real Bosco di Capodimonte con il Piccolo Principe una delle favole più celebrate dai grandi e piccini di tutto il mondo.

Il Piccolo Principe arriva alla Reggia di Capodimonte con quattro rappresentazioni gratuite da non perdere. Da venerdì 14 maggio fino a venerdì 4 giugno 2021 presso il Teatrino del Belvedere nel Real Bosco di Capodimonte la compagnia Arcoscenico proporrà gratuitamente la riduzione teatrale de’ Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry a cura di Rodolfo Fornario.

4 appuntamenti gratuiti con obbligo di prenotazione promossi dalla associazione no profit MusiCapodimonte e dalla compagnia Arcoscenico con il supporto di Euphorbia srl.

Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry

A circa ottant’anni dalla sua pubblicazione il Piccolo Principe è sempre una delle favole più amate e celebrate dai grandi e piccini di tutto il mondo. Una storia che ci propone una meravigliosa metafora della vita e ogni frase di questo capolavoro assoluto merita una riflessione attenta e accurata.

Il Piccolo Principe sarà proposto nel Teatrino del Belvedere nel Bosco di Capodimonte per 4 venerdì e sarà a cura di Rodolfo Fornario e della compagnia Arcoscenico. Una favola bellissima con attori, impegnati con l’uso di elementi scenografici, di maschere e pupazzi che trasporteranno i ragazzi in un mondo fantastico fatto di pianeti, asteroidi, vulcani e rose per raccontare la storia del Piccolo Principe che è in ognuno di noi.

Per partecipare la prenotazione obbligatoria su info.musicapodimonte@libero.it

Gli appuntamenti si terranno nei seguenti giorni:

Venerdì 14 maggio 2021 dalle ore 17.30

Venerdì 21 maggio 2021 dalle ore 17.30

Venerdì 28 maggio 2021 dalle ore 17.30

Venerdì 4 giugno 2021 dalle ore 17.30

Si potranno effettuare più turni di prenotazioni fino alle 19.30. Al momento della prenotazione nella mail di prenotazione si dovrà precisare: nome e cognome del singolo partecipante ed un numero di telefono. Nell’atto della prenotazione, ci si impegna a non prendere parte all’iniziativa in caso di febbre superiore ai 37.5°. Nel caso di condizioni meteo avverse lo spettacolo non si terrà. La comunicazione della cancellazione dell’evento avverrà attraverso la pagina FB MusiCapodimonte.

La partecipazione è possibile con obbligo di mascherine e distanziamento e l’associazione MusiCapodimonte si impegna a far rispettare le norme vigenti in termini di assembramento e disinfezione ad ogni spettacolo.

Maggiori informazioni – Il Piccolo Principe alla Reggia

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata