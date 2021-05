Riapre al Vomero anche il cinema Plaza: ecco i film in programmazione

Un’altra storica sala cinematografica riapre al Vomero. Dopo il cinema Vittoria a via Piscicelli riapre il cinema Plaza di via Bernini con le sue sale rinnovate e l’ultimo film di Woody Allen

Riapre al Vomero anche il Cinema Plaza, altra sala storica collinare con il suo doppio ingresso da via Bernini e via Kerbaker. Il Plaza inizierà i suoi spettacoli da giovedì 6 maggio 2021 presentando, nelle sale Kerbaker e Bernini, Rifkin’s Festival, un film del 2020 scritto e diretto da Woody Allen e, nella sala Vanvitelli, Fino all’ultimo indizio (The Little Things) un film del 2021 scritto e diretto da John Lee Hancock.

Il Cinema Plaza aveva di recente rinnovato la sala grande con un restyling che aveva aumentato lo spazio tra le poltrone, rinunciando a quasi 100 posti a sedere, e attivato anche di un sistema di prenotazione e acquisto on line.

I Film in programmazione al Cinema Plaza del Vomero

Rifkin’s Festival, un film del 2020 scritto e diretto da Woody Allen e parla di una coppia americana che si reca in Spagna per partecipare al Festival internazionale del cinema di San Sebastián. I due si innamorano però di altre persone: lui di una dottoressa spagnola più giovane e lei di un affascinante regista francese

Fino all’ultimo indizio è un film del 2021 scritto e diretto da John Lee Hancock. Due poliziotti rintracciano un serial killer, ma forse uno dei due potrebbe essere coinvolto nei delitti. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Golden Globes, 1 candidatura a SAG Awards e al Box Office Usa ha incassato nelle prime 10 settimane di programmazione 15,2 milioni di dollari.

Orario Spettacoli al Cinema Plaza

Sala Kerbaker 16:30 – 18:30 – Sala Bernini 17:30 – 19:30

Sala Vanvitelli 16:30 – 18:30

Maggiori informazioni Cinema Plaza

Riaperto al Vomero anche il Cinema Vittoria con il film Oscar Nomadland

Riaperto al pubblico da Sabato 1 maggio 2021 anche il Cinema Vittoria sempre al Vomero in via Piscicelli che propone il film Nomadland pluripremiato con i tre premi Oscar principali, per il Miglior Film, la Miglior Regia, e la Migliore attrice.

Al Cinema Vittoria ci saranno due spettacoli al giorno alle 17,00 e alle 19,15 in modo che le proiezioni termineranno per le ore 21,15 e il pubblico potrà rientrare comodamente a casa prima delle 22,00 e il biglietto costerà sempre a 7 euro. Maggiori informazioni Cinema Vittoria

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata