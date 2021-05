Carditello Experience: al Real Sito di Carditello eventi all’aria aperta dedicati a bambini, sportivi e famiglie

Riapre il Real Sito di Carditello con un fitto programma di eventi all’aria aperta nel segno del benessere psicofisico dei visitatori con la prima edizione di una rassegna green dedicata a bambini, sportivi e famiglie.

Nuovi itinerari ecoturistici per scoprire la Reggia di Carditello, a piedi e in bici, spettacoli nell’area pic-nic e corsi organizzati in collaborazione con esperti, comitati e associazioni locali. Sono solo alcune delle iniziative di Carditello Experience che inizia il 15 maggio e proseguirà fino a tutto il mese di giugno 2021.

Programma di sabato 15 e domenica 16 maggio 2021

Molto fitto il programma del primo weekend: gli eventi per i bambini da 3 a 8 anni di età.

laboratorio di gioco motorio (sabato dalle ore 16.30 alle 17.30)

fiabe nel bosco (sabato dalle ore 18 alle 19)

laboratorio artistico (domenica dalle ore 11 alle 12)

gli eventi per i più grandi

camminata da Capua a Carditello (domenica alle ore 10)

il benessere delle pratiche olistiche (domenica dalle ore 6 alle 21.30) con corsi di yoga integrale, yoga della risata, bagno di gong, cure con le erbe, danza dell’anima e yoga classico

degustazioni dello chef Enrico Mungiguerra, erede della famiglia di pasticceri che, dal 1926, custodisce il segreto della mitica “polacca”, dolce tipico di Aversa.

visite al galoppatoio di Ferdinando IV di Borbone, ammirando i cavalli Persano

passeggiate negli ampi spazi verdi che circondano la Reggia, in attesa della riapertura estiva delle sale reali, attualmente sottoposte a restauri.

Programma generale di maggio di Carditello Experience

Un programma molto ricco di eventi che prevede ogni sabato e domenica nei boschi del Real Sito, numerosi appuntamenti in programma fino al 4 luglio 2021 (con prenotazione obbligatoria, almeno 24 ore prima degli eventi). Il programma generale prevede:

Le domeniche del benessere, con pratiche olistiche, yoga, pilates e danza (a cura di Loredana Affinito);

Sentiero dei gelsi, camminate da Capua a Carditello (con le guide esperte della Federazione italiana camminatori sportivi e il Comitato “Il Gelso”);

Carditello Bike, domenica 23 maggio, escursione cicloturistica dall’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere al Real Sito di Carditello (in collaborazione con l’agenzia di viaggi “Le ali della libertà”, local expert – Welcome to Italy). Per bambini e famiglie:

Cardi Pony, passeggiate sui pony; Laboratori e favole nei boschi, con lettura, musica, arte e teatro (a cura di FdA Event Creator) e Spettacoli teatrali (a cura di La Mansarda – Teatro dell’Orco e NarteA). E non solo.

Programma generale di giugno di Carditello Experience

Nel mese di giugno, la Fondazione Real Sito di Carditello organizzerà alcuni eventi speciali da non perdere sempre con prenotazione obbligatoria, almeno 24 ore prima degli eventi).

domenica 6 giugno, dalle ore 10 alle 16, la tradizionale Sgambettata Borbonica alla scoperta dell’antico sentiero tanto caro alla regina Maria Carolina;

venerdì 11 giugno dalle ore 19.30 alle 21, la commedia dell’arte Il Carro dei comici (a cura de La Mansarda – Teatro dell’Orco);

domenica 13 giugno, la gara podistica Ricominciamo da Carditello, corsa campestre in collaborazione con La Forza del Silenzio, associazione di Casal di Principe formata da genitori di ragazzi autistici, e l’associazione sportiva RunLab;

da venerdì 18 a domenica 20 giugno, Festa del Sole; venerdì 18, dalle ore 20, Le stelle di Carditello (in collaborazione con l’Osservatorio astronomico di Capodimonte); sabato 19, dalle ore 20.30 all’alba, la lunga Notte dei Gong (a cura di Antonella Notturno Sachjot Kaur Mamaji); sabato 19, dalle ore 18 alle 22, e domenica 20 giugno, dalle ore 13 alle 22, workshop della filiera Grano Nostrum e degustazioni di pizza con le farine di Mulino Caputo;

venerdì 25, dalle ore 19.30 alle 21, La notte di San Giovanni, spettacolo itinerante sulle tradizioni e le leggende del solstizio d’estate (a cura de La Mansarda – Teatro dell’Orco);

domenica 4 luglio, dalle ore 10 alle 15, in scena la Festa dei gelsi.

Maggiori informazioni – Fondazione Real Sito di Carditello

