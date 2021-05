Eventi per bambini e famiglie al Teatro San Carlo per il Maggio dei Monumenti 2021

Il teatro più bello del mondo organizza Fiabe al Museo nel MeMus, il Museo della Memoria Musicale

Riapre a Napoli anche il MeMus, il Museo della Memoria Musicale del Teatro di San Carlo con una bella mostra dedicata a piccoli e grandi Fiabe al Museo che ricostruisce, attraverso costumi, oggetti di scena, figurini e bozzetti una parte importante della Storia della Musica e del San Carlo ispirata al mondo delle favole. E, approfittando del Maggio dei Monumenti, il Teatro di San Carlo propone al MeMus delle belle attività in presenza, dal titolo “Canta con Me…Mus” per avvicinare i bambini all’arte del canto.

4 eventi che si terranno ogni domenica mattina al MeMus alle ore 10:00 a partire dal 9 maggio 2021, Festa della mamma. Ci sarà la possibilità di organizzare un secondo turno alle ore 11:00.

“Canta con Me…Mus” al Teatro San Carlo

Gli incontri domenicali prevedono un percorso narrativo dedicato alla mostra Fiabe al Museo, attraverso il quale i bambini potranno scoprire la magia delle favole messe in scena sul palcoscenico del Teatro di San Carlo e ammirare opere come La Cenerentola, Rusalka (ispirata alla storia de La sirenetta) di Antonín Dvořák, Hänsel e Gretel di Engelbert Humperdinck, L’Enfant et les Sortilèges di Maurice Ravel e tante altre.

Poi ci sarà un piccolo laboratorio canoro durante il quale i bambini proveranno e si eserciteranno con il M° Filomena Piccolo seguendo le note delle melodie più famose delle fiabe Disney. Ogni bambino dovrà essere accompagnato da almeno un genitore.

Il Teatro di San Carlo metterà in atto tutte regole e i protocolli di sicurezza, a tutela della salute di grandi e piccini. Gli eventi saranno a numero chiuso e, una volta raggiunta la capienza massima consentita per legge, su prenotazione si provvederà ad attivare un ulteriore turno.

“Canta con Me…Mus” al San Carlo: prezzi, orari e date

Quando: dal 9 maggio 2021 per le domeniche mattina di Maggio 2021 alle ore 10. Eventuale nuovo alle ore 11.

Dove: MeMus, il Museo della Memoria Musicale del Teatro di San Carlo

Prezzo biglietto: Card 3 ingressi (un bambino accompagnato dai genitori / due bambini accompagnati da un genitore) – € 10 Singolo ingresso – € 5

Acquisto: presso la biglietteria del Teatro durante i normali orari di apertura e fino ad esaurimento posti

Prenotazione: promozionepubblico@teatrosancarlo.it inviando nominativo, numero di telefono e numero di biglietti richiesti. La prenotazione sarà confermata via mail e dovrà essere poi riscattata presso la biglietteria entro la scadenza fornita via mail.

Contatti e informazioni: Sito Web– 081-7972468/ 0817924310

