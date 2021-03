Concerto per il principe: uno straordinario concerto live dalla Cappella Sansevero di Napoli

Musei chiusi ma a Napoli la cultura non si ferma. E dalla bellissima Cappella Sansevero si terrà uno straordinario concerto a 250 anni dalla morte di Raimondo di Sangro, principe di Sansevero, eseguito dall’Ensemble Barocco di Napoli

Sabato 20 marzo 2021 alle 19:30, in contemporanea sul canale Facebook del Museo Cappella Sansevero e sul canale YouTube dell’Associazione Alessandro Scarlatti, verrà trasmesso in prima visione il “Concerto per il principe. L’Ensemble Barocco di Napoli alla Cappella Sansevero”.

Uno straordinario concerto che si potrà vedere liberamente e che apre le celebrazioni del 2021 per i 250 anni dalla morte di Raimondo di Sangro, settimo principe di Sansevero (Torremaggiore, 30 gennaio 1710 – Napoli, 22 marzo 1771).

Un evento che il Museo Cappella Sansevero ha voluto per celebrare il principe Raimondo di Sangro, valoroso uomo d’armi, letterato, editore, primo Gran Maestro della Massoneria napoletana, prolifico inventore e intraprendente mecenate. Un omaggio che gli sarà reso proprio nel magnifico templio da lui creato, uno straordinario scrigno d’arte che il principe ha regalato all’umanità.

Concerto per il principe alla Cappella Sansevero

Il “Concerto per il principe. L’Ensemble Barocco di Napoli alla Cappella Sansevero” è stato organizzato dal Museo Cappella Sansevero e dall’Associazione Alessandro Scarlatti e prevede musiche di Alessandro Scarlatti, Domenico Gallo, Francesco Mancini e Leonardo Leo. Tutti grandi musicisti dell’epoca in cui visse il principe, alcuni dei quali ebbero relazioni dirette con la famiglia di Sangro.

Il programma del concerto è il seguente:

Alessandro Scarlatti (1660-1725) – Sonata IX in la minore per flauto, due violini e basso continuo (da “24 Concerti di flauto, violini, violetta e basso di diversi autori”) – Allegro – Largo – Fuga – Piano – Allegro

Sonata IX in la minore per flauto, due violini e basso continuo (da “24 Concerti di flauto, violini, violetta e basso di diversi autori”) – Allegro – Largo – Fuga – Piano – Allegro Domenico Gallo (1730-1768) – Trio sonata n. 1 in sol maggiore – Moderato – Andantino – Presto

Trio sonata n. 1 in sol maggiore – Moderato – Andantino – Presto Francesco Mancini (1672-1737) – Sonata IV in la minore per flauto e basso continuo – Spiritoso – Largo – Allegro – Largo – Allegro spiccato

Sonata IV in la minore per flauto e basso continuo – Spiritoso – Largo – Allegro – Largo – Allegro spiccato Leonardo Leo (1694-1744) – Concerto in sol maggiore per traversiere, due violini e basso continuo – Allegro – Siciliana – Allegro

Ensemble Barocco di Napoli

Tommaso Rossi, flauto dolce e traversiere

Rossella Croce e Marco Piantoni, violini

Manuela Albano, violoncello

Giorgio Sanvito, contrabbasso

Patrizia Varone, clavicembalo

Per partecipare alla live: Evento su Facebook – YouTube | Associazione Scarlatti

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata