Riapre al pubblico il Museo della Cappella Sansevero a Napoli

La Cappella Sansevero, uno tra i monumenti più belli di Napoli, riapre al pubblico. Si potranno rivedere da vicino capolavori unici al mondo come il Cristo Velato e tante altre splendide opere

Riapre a Napoli, da giovedì 6 maggio 2021, lo straordinario Complesso museale della Cappella Sansevero. Il Museo si trova nel centro storico di Napoli in Via Francesco De Sanctis, 19/21 e si potrà visitare dal giovedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso consentito alle 18.30).

La Cappella Sansevero è tra i monumenti più belli di Napoli: un posto affascinante, assolutamente da visitare, che contiene capolavori unici al mondo che potranno essere di nuovo ammirati da vicino nel rispetto delle attuali misure di sicurezza imposte dall’emergenza. Guida Napoli da Vivere alla scoperta della Cappella Sansevero

Le regole per la visita al Museo

Per vedere i capolavori presenti nella Cappella tra cui lo straordinario Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino, i visitatori dovranno rispettare le nuove modalità di visita. Per questo periodo è consigliata la prenotazione on line per pianificare le visite e garantire la sicurezza dei visitatori.

Per questi motivi la capienza massima di persone negli ambienti del Museo è stata portata a 45 visitatori totali, al posto dei 100 finora previsti, che dovranno naturalmente indossare obbligatoriamente le mascherine, mantenere il distanziamento e rispettare le misure di sicurezza consultabili sulla pagina specifica (regole per la visita)

Cappella Sansevero: prezzi, orari e date

Prezzo: ordinario € 8,00; ridotto 5,00€; altre convenzioni – Prenotazione online

ordinario € 8,00; ridotto 5,00€; altre convenzioni – Giorni di apertura: da giovedì a domenica (a partire dal 6 maggio 2021 e fino a nuove disposizioni sanitarie)

Orario: 9.00 – 19.00 – Ultimo ingresso 30 min. prima della chiusura

Museo Cappella Sansevero – informazioni

