Carosello Carosone, un film dedicato a Renato Carosone sulla RAI

Un film da non perdere, in prima visione, tutto dedicato al grande artista napoletano Renato Carosone e che andrà in onda giovedì 18 marzo, in prima visione su Rai1.

Giovedì 18 marzo 2021 su Rai 1 in prima serata ci sarà un film in prima visione da non perdere: Carosello Carosone un bel film tv dedicato al cantautore napoletano Renato Carosone. Un film molto atteso che racconterà la grande storia di Renato Carosone, in occasione del centenario della sua nascita.

Renato Carosone è stato uno dei più grandi autori e interpreti della musica napoletana tra il 1950 e la fine degli anni ’90: un grande cantautore, pianista, compositore e direttore d’orchestra.

Il film è tratto dal libro Carosonissimo scritto da Federico Vacalebre, giornalista e critico musicale de «Il Mattino», che si può considerare il biografo ufficiale di Renato Carosone a cui ha dedicato libri, documentari e mostre. Vacalepre è anche direttore artistico del Premio Carosone e organizzatore della bella mostra su Carosone che si è tenuta questa estate a San Domenico Maggiore dal titolo “Carosello Carosone”.

Carosello Carosone: uno straordinario film dedicato al mito di Carosone

Il protagonista del film Carosello Carosone sarà il giovane attore napoletano Eduardo Scarpetta, figlio dell’attore Mario e pronipote di Eduardo Scarpetta e Eduardo De Filippo: ci sarà anche Vincenzo Nemolato nel ruolo del famoso batterista del gruppo, Gegè Di Giacomo.

Il film ci racconta la storia del mito di Renato Carosone iniziando dal concerto che tenne nel 1958 a New York, alla Carnegie Hall con il suo trio formato da Gegè Di Giacomo e Peter Van Wood.

Si parte dalle prove del concerto per ricordare i momenti più belli e importanti della sua vita, da quando da giovane suonava il piano accompagnando i cantanti lirici, al viaggio in Africa dove scoprì i ritmi africani ma anche lo swing e il jazz fino all’incontro con Lita che diventerà la sua compagna di una vita.

Poi tutta la sua bella carriera in salita mischiando la musica napoletana e il jazz. Le musiche del film sono curate dal maestro Stefano Bollani.

